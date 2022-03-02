/682691/الرئيس-السيسي-لن-نبني-مسجدا-بمكان-دون-أن-يكون-بجانبه-كنيسة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجها حديثه لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار “: مش هنعمل مكان نحط فيه جامع الا لما يكون فيه كنيسة " .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمته بإفتتاح فعاليات عدد من المشروعات القومية، موضحا ان الحكومة تهتم بالمواطنين وتخطط وحدات سكنية حتى لو لعدد 150 أو 200 فرد .

هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قطاع النقل شهد معدلات عمل غير مسبوقة وسنستمر ولن نتوقف، موضحا ان وزارة النقل أنشأت مشروعات بقيمة 1.6 تريليون جنيه، اللى اتعمل فى مصر عمل كبير وبمعدلات غير مسبوقة، إضافة إلى تنفيذ 700 كيلو طرق بالقاهرة لتخفيف الأحمال وتقليل التكدس.

المشروعات القومية بقطاع الطرق

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تحرص على تعويض المواطنين، عن الإزلات التي تتم لعمل المحاور والطرق، مشيرا إلا أن الدولة أنفقت 550 مليار جنيه لحل وتسهيل حركة المرور فى القاهرة الكبرى، لافتا إلى أن تطوير الطرق والمحاور فى محافظة الجيزة لا يقل عن شرق القاهرة.

ودعا الرئيس السيسي، المواطنين لملاحظة حجم الإشغال على الطريق الدائري، مضيفا” أن هناك عدد من العمارات والابنية السكنية غير المسكنوة ..«ده مفيش شباك واحد راكب»، متابعا” لماذا يتم بناء عمارات وابنية غير مسكوةولا مستفيد منها، حطوا فلوسكم فى البنك هتوفر لطك عاذد كويس...لكن المباني مش هتجيب لكم حاجه”.