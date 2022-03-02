انهيار الفنان حازم إيهاب.. لحظة تشييع جثمان نجله (فيديو)

دوت الخليج ترصد انهيار الفنان حازم إيهاب وزوجته لحظة تشييع جثمان مولودهما يونس

انهار الفنان حازم إيهاب بكاءًا على طفله الصغير، الذي لم يكمل من العمر سوى عدة أيام، ويتم الآن تشييع جثمانه في مسجد الحصري بمدينة أكتوبر.

يتم الدفن الآن في مقابر أكتوبر على طريق الواحات، وسط حضور من النجوم والصحفيين وبعض الأقارب، ويسيطر الحزن والأم الشديد على حازم إيهاب وزوجته.

حازم إيهاب يُعلن عن وفاة ابنه يونس

نشر الفنان حازم إيهاب خبر وفاة ابنه يونس اليوم 2 مارس، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وأيضًا عبر خصية القصص المصورة من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقال:"انا لله و انا اليه راجعون .. يونس ابني في ذمة الله"، ونعاه بعض النجوم من خلال التعليقات، من ضمنهم صديقه إسلام إبراهيم وقال:"البقاء لله يا حبيبي"، وعزاه الفنان هشام ماجد قائلًا:"البقاء لله … ربنا يصبرك"، وشارك الجمهور أيضًا بالتعزية وقالوا:"ربنا يصبر قلبكم يارب"، كما تفاعل الجمهور مع هذا الخبر الحزين، وقدموا التعازي للفنان الشاب حازم إيهاب وزوجته فيما أصابهم من وفاة ابنهما الأول.

اصابة ابن حازم إيهاب باختلاف خلقي في القلب

أعلن حازم إيهاب قبل أيام عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك عن مرض ابنه الوحيد، وقال:"الحمدلله ربنا رزقنا بيونس حازم إيهاب، يوم ٢٠٢٢/٢/١٨.. يونس اتولد بعيب خلقي في القلب و عمل عملية في قلبه و هو عمره ساعات".

وأضاف حازم طالبًا الدعائ لنجله، وقال:"هو حالياً في الرعاية المركزة و الله اعلم هيقدر يخرج امتى.. أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه ويرجعلنا بالسلامة"، وأعتذر حازم عن أي مكالمات أو رساءل لم يتمكن من الرد عليها خلال الفترة الماضية، حيث ختم منشوره وقال:"ومتأسف جداً لأي شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله".