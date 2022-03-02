/682699/الرئيس-السيسي-تعويض-المواطنين-ماديا-بعد-إزالة-تعدياتهم-على-الدولة

قال الرئيس السيسي انه بعد الانتهاء من مشروع الطرق في مناطق القاهرة مثل كرداسة وناهيا وبولاق تم التسهيل عل المواطنين حركة التنقل.

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وقال السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات في الجيزة أنه على دراية كبيرة بحجم هذة المناطق، مؤكدا علي انها طرق بسيطة وتكمل في حارة وحارتين والمساحة المحددا بين هذه المباني 5 او 6 متر.

الرئيس السيسي: تعويص المواطنين ماديا بعد إزالة تعدياتهم على الدولة

واكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه سوف يتم دراسة هذا الموضوع مع محافظة الجيزة ويتم روئية المحاور الموجودة داخل هذة الاحياء ليتم توسيع هذة المناطق.

وقال الرئيس السيسي لكي نحقق هذا التوسع في هذة الاحياء لابد من عمل ازالات في هذة المناطق بغرض المصلحة العامة وسف يتم تعويض المواطنين ماديا عن هذا الضرر وهذا مبدء عام عل الدولة.

هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قطاع النقل شهد معدلات عمل غير مسبوقة وسنستمر ولن نتوقف، موضحا ان وزارة النقل أنشأت مشروعات بقيمة 1.6 تريليون جنيه، اللى اتعمل فى مصر عمل كبير وبمعدلات غير مسبوقة، إضافة إلى تنفيذ 700 كيلو طرق بالقاهرة لتخفيف الأحمال وتقليل التكدس.

المشروعات القومية بقطاع الطرق

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تحرص على تعويض المواطنين، عن الإزلات التي تتم لعمل المحاور والطرق، مشيرا إلا أن الدولة أنفقت 550 مليار جنيه لحل وتسهيل حركة المرور فى القاهرة الكبرى، لافتا إلى أن تطوير الطرق والمحاور فى محافظة الجيزة لا يقل عن شرق القاهرة.

ودعا الرئيس السيسي، المواطنين لملاحظة حجم الإشغال على الطريق الدائري، مضيفا” أن هناك عدد من العمارات والابنية السكنية غير المسكنوة ..«ده مفيش شباك واحد راكب»، متابعا” لماذا يتم بناء عمارات وابنية غير مسكوةولا مستفيد منها، حطوا فلوسكم فى البنك هتوفر لطك عاذد كويس...لكن المباني مش هتجيب لكم حاجه”.