برعاية النائب أيمن أبو العلا.. بدء فعاليات اطلاق حملة «معًا من أجل الثقافة الصحية»

/682702/برعاية-النائب-أيمن-أبو-العلا-بدء-فعاليات-اطلاق-حملة-معا-من-أجل-الثقافة-الصحية

بدأت منذ قليل فعاليات اطلاق النائب الدكتور أيمن أبو العلا، حملة موسعة بهدف رفع الوعي الاجتماعي بقضايا الصحة العامة للمصريين، بمؤتمر صحفي تحت عنوان "معًا من أجل الثقافة الصحية"، اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة.

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وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، إن الحملة ستركز بشكل رئيسى على التوعية بالظواهر الصحية السلبية المنتشرة في المجتمع المصري، وعلى رأسها خطر الإفراط في تناول المسكنات، ومرض السكر ومضاعفاته، والتدخين وأضراره وخطورة استخدام التبغ المُسخن كبديل للتدخين، إضافة إلى العادات الغذائية السيئة وأمراض السمنة، والجروح وكيفية التعامل معها.

أيمن أبو العلا يطلق حملة "معًا من أجل الثقافة الصحية"

وأكد أن الحملة ستعمل على استعراض رأى الأطباء المتخصصين ونصائحهم، وعرض نتائج الأبحاث العلمية الحديثة في هذا الشأن بشكل دوري، فضلاً عن مجموعة من الفاعليات بينها مائدة مستديرة يحاضر فيها كبار الاخصائيين في التخصصات الطبية التي سيتم تناولها، وكذلك ترجمة البحوث الطبية الحديثة وإتاحتها لوسائل الإعلام والجمهور مصحوبة بتعليقات الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية للتوعية بالمخاطر الصحية يشرف عليها كبار المتخصصين.