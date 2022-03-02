/682703/شباب-النواب-تطالب-بحصر-كامل-لجميع-بيوت-الشباب-ووزارة-الرياضة--انفقنا-100-مليون-جنيه-علي-تطويرها

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، بإجراء حصر شامل وإعداد ملف كامل عن جميع بيوت الشباب علي مستوي الجمهورية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة الشباب، لتفقد بيت شباب سوهاج بناء علي طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد لبيب وذلك بمشاركة الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، ملف عدد الأسرة ونسبة الاشغالات.

شباب النواب تطالب بحصر كامل لجميع بيوت الشباب

وكشفت لجنة الشباب، توقف أعمال الصيانة ببيت شباب سوهاج منذ 5 سنوات، وهو الأمر الذي دفع الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب للانفعال علي مسئولي بيت الشباب، مطالبا الاهتمام بأعمال الصيانة والعمل علي تطويره.

وقال الدكتور محمود حسين، إن عدم الاهتمام ببيت الشباب بمثابة اهدار لثروات الشباب، مطالبا مسؤولي وزارة الشباب بمد اللجنة بملف كامل عن جميع مراكز الشباب، ونسبة الاشغالات فيها ومواعيد اجراء الصيانة، وهل تحقق أرباح مالية ام خسائر .

وانتقد النائب احمد الشناوي ، العرض الذي قام به مسؤولي بيت شباب سوهاج واصفا ذلك بعدم الامانة في العرض ، كما طالب النائب اسامة عبدالعاطي استعانة القائمين علي بيت الشباب، بالمتخصصين في الادارة الفندقية وذلك لتعظيم الموارد خاصة ان المكان مؤهل لجذب العديد من النزلاء .

وطرح النائب محمد لبيب ، مشكلة انتهاء تراخيص بيت شباب سوهاج منذ 5 سنوات ، وأن الارض المقام عليها بيت شباب سوهاج ، تابعة للمحافظة بحق الانتفاع مقابل ايجار اسمي يصب قيمته واحد جنيه .

من جانبه، قال الدكتور اشرف البجرمي ، رئيس الادارة المركزية المنشآت الشبابية، انه فيما يتعلق بترخيص بيت الشباب، لابد ان تقوم ادارة البيت بسداد المديونيات المتأخرة المتعلقة بالايجار، ثم تقوم بعدها بتقديم طلب للوزارة لتقوم بعدها بمخاطبة محافظ سوهاج للانتهاء من اجراءات التخصيص.

وبدورها، قالت ايمان عبدالجابر ، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب ، إن الوزارة ابوي اهتمام كبير ببيوت الشباب ، وانفقت ما يقرب من 100 مليون جنيه علي تطويرها خلال السنوات القليلة الماضية .

وأشارت الي أن بيوت الشباب تتبع جمعيات أهلية حاصلة علي ترخيص من وزارة الشباب ، وتتولي الوزارة مراقبتها والاشراف عليها .

ويضم وفد لجنة الشباب الذي يتفقد عدد من الهيئات الشبابية بمحافظة سوهاج كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة وتامر الجيزاوي وعماد سعيد بالامانة العامة لمجلس النواب .