محافظ بورسعيد: مصر منارة الإسلام المعتدل (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تكريم محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء للمشاركين فى تنظيم مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى فى دورتها الخامسة، والتى تحمل اسم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لكل الجهات المشاركة فى تنظيم المسابقة، وجهودهم فى تنفيذها بصورة مشرفة، مؤكدا أهمية العمل الجماعى الذى يسهم فى نجاح أى عمل، معربًا عن فخره بتنظيم المسابقة على أرض بورسعيد للعام الخامس على التوالى.

وشارك فى المسابقة 66 دولة من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وتمنح المسابقة جوائز مالية للثلاثة الأوائل فى الأفرع الأربعة للمسابقة وهى حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين، وحفظ القرآن الكريم كاملاً للإناث، والابتهال والإنشاد الدينى، والأصوات الحسنة.

وضمت لجنة التحكيم كلا من الدكتور عبدالكريم صالح رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف، والقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطى، والشيخ محمد زغلول إمام الجامع الأزهر، والشيخ جاسم الأميرى من دولة الإمارات، والشيخ محمد ترابى من دولة المغرب، والدكتور محمد الصادق من دولة اليمن، والمنشد حسام صقر من الأوبرا المصرية.