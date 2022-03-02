عمل منصة موحدة تجمع المبادرات والخدمات لذوي الهمم علي طاولة حقوق إنسان الشيوخ

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عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اجتماعا برئاسة النائب محمد هيبه، لمناقشة الاقتراح برغبه المقدم من النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء منصة موحدة شاملة تجمع كافة المبادرات والخدمات المتاحة لذوي الهمم وتوفير الوسائل لتعرفهم بها والاستفادة منها.

دوت الخليج

نشاط مكثف لرئيس مجلس الشيوخ في المغرب

هذا و شهد اليوم زيارة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الرسمية، إلي المغرب نشاطاً مكثفاً له حيث التقي المستشار "عبدالرازق" بالسيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربى الذي أعرب عن سعادته باستقبال الوفد المصرى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأكد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب على كل المستويات مبدياً إعجابه الشديد بما تشهده مصر من نهضة وانجازات في عهد الرئيس السيسي وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب "ميارة " عن تطلعه للمزيد من الخطوات لتطوير التعاون بين مجلس الشيوخ في مصر ومجلس المستشارين في المغرب لما فيه صالح الشعبين الشقيقين. موضحاً دور مجلس المستشارين كمجلس منتخب يضم كافة فئات الشعب المغربي.

من جانبه أعرب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي شهدها الوفد المصرى منذ لحظة وصوله الي المغرب