غياب نجوم الفن عن جنازة نجل حازم إيهاب

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء مولود الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية في القلب حيث ولد قبل أيام بعيب خلقي بالقلب.

دوت الخليج ترصد لقطات من جنازة نجل الفنان حازم إيهاب

جنازة يونس حازم إيهاب

وكان قد شيع الفنان حازم إيهاب وأقاربه والأصدقاء جثمان نجله الرضيع الذي ييدعى "يونس" وذلك من مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر، وبعدها تم دفنه بمدافن الأسرة في مقابر أكتوبر الواقعة على طريق الواحات.

ويشار أنه خلال الساعات القليلة الماضية كان قد أعلن حازم إيهاب دخول طفله الرضيع الذي ولد يوم 18 فبراير الماضي، لإجراء جراحة ثانية بسبب ولادته بعيب خلقي بالقلب.

ومكث يونس حازم إيهاب بوحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات منذ ولادته، وأعلن الفنان عن حالة ابنه مطالبًا الجمهور والمتابعين له على السوشيال ميديا بالدعاء له.

وفاة نجل حازم إيهاب

وكتب حازم إيهاب في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب ولادة ابنه: "الحمد لله.. ربنا رزقنا بيونس حازم إيهاب يوم 18 فبراير 2022.. يونس اتولد بعيب خلقى فى القلب".

وتابع قائلًا: "وعمل عملية في قلبه وهو عمره ساعات وهو حاليًا في الرعاية المركزة والله أعلم ها يقدر يخرج إمتى.. أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه ويرجع لنا بالسلامة ومتأسف جدًا لأى شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله".

وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تتمنى لابنه الشفاء العاجل ولكنها بعد يوم من إجرائه العملية الأولى، عاد حازم إيهاب وكتب عبر صفحته: "يونس داخل عملية تانية النهاردة بليل.. أرجوكم الدعاء انه يقوم منها على خير و يرجعلنا بالسلامة".

جنازة نجل حازم إيهاب

ولكن اليوم الأربعاء صدم متابعيه وجمهوره وكتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون .. يونس ابني في ذمة الله"، وتفاعل معه متابعيه وأصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني وظهر حازم إيهاب منهارًا من البكاء في جنازة رضيعه.

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وفي سياق آخر، كان آخر أعمال الفنان حازم إيهاب مشاركته ضمن الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا" الذي عرض عبر شاشة dmc الفضائية من خلال حكاية "تقلها دهب" التي رصدت قصص حياة 3 من بطلات مصر الأولمبياد.