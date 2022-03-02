أسرار فيلم الإرهاب والكباب.. ممثل رفض دور وزير الداخلية ليؤديه كمال الشناوي

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يتصدر فيلم الإرهاب والكباب اليوم قائمة محركات البحث، ولهذا نأتي لكم بالعديد من المفاجأت عن الفنان عادل إمام في الفيلم والممثل الكبير الذي رفض دور رئيس الوزراء ليقدمه في النهاية الفنان الكبير كمال الشناوي ويوضيف له روح خاصة به.

دوت الخليج يكشف لكم أسرار فيلم الإرهاب والكباب وتفاصيل رفض نجم كبير الظهور في الفيلم

رفض محمود مرسي المشاركة في فيلم الإرهاب والكباب

عُرض فيلم الإرهاب والكباب على الفنان محمود مرسي ليؤدي دور وزير الداخلية، ولكنه رفض المشاركة في فيلم الإرهاب والكباب؛ لرفضيه فكرة الفيلم الرئيسية، وما فيه من مهاجمة الدولة والحكومة، وفضح تسيب الموظفين والفساد الإداري لمجمع التحرير، ليتم عرض الدور على الفنان كمال الشناوي، الذي أضفى روح خاصة على الدور بتقديمه له بشخصيته المميزة وأدائه الذي أحبه الجمهور.

الزعيم عادل إمام وذكرياته في فيلم الإرهاب والكباب

تردد الزعيم عادل إمام في فيلم الإرهاب والكباب لفكرة أرتداء النظارة أو خلعها، ولكنه سرعان ما حسم الأمر وأتخذ قراره ببأرتدائها، لما أضافته من جدية للشخصية التي كان يلعبها، وأضافت إختلاف على شكل الزعيم المعتاد، باكمالها المظهر المعتاد للموظف البسيط، وجعلت مظهره في فيلم الإرهاب والكباب مميزًا عن باقي أعماله، كما كان للنظارة الطبية كبية الحجم بعد رمزي، تدل على رؤيته الواسعة للأمور، وحسن تدبيره خلال سعات بقائه في المجمع.

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فيلم الإرهاب والكباب في السينمات عام 1992

طُرح فيلم الإرهاب والكباب لأول مر في دور العرض المختلفة عام 1992، وحقق نجاحًا واسعًا، لما ناقشه من مشكلات يعاني منها الشعب، ويريدون البوح عنها ولكن دون جدوى، وعبر فيلم الإرهاب والكباب عن شعور البسطاء وقتها، من تيه وشعور بعد إهتمام الدولة بهم، وحال الموظف البسيط الذي تحول لإرهابي ومختل عقليًا دون معرفته، وحال الوزارات التي تلقي كل منها حمل المسؤلية على الوزارة الأُخرى.

قدم بطولة فيلم الإرهاب والكباب عدد من النجوم، أولهم عادل إمام، كمال الشناوي، يسرا، أحمد راتب، إنعام سلوسة، علاء ولي الدين، أحمد عقل، محمد يوسف، أشرف عبد الباقي، وهو من إخراج شريف عرفة، وتأليف الكاتب وحيد حامد.