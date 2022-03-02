/682712/رئيس-محلية-النواب-تجربة-تعيين-نواب-للمحافظين-رائدة-وأفرزت-قيادات-شابة-مؤهلة

أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتجربة اختيار وتعيين نواب للمحافظين، وتمكين الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دوت الخليج

وأضاف السجيني، خلال زيارة وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمحافظة المنيا وخلال استقبال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للوفد بديوان عام المحافظة، أن تجربة تعيين نواب للمحافظين تجربة رائدة وأفرزت قيادات شابة مؤهلة علي أعلي درجة وبات الكثير منهم رجال دولة، وفي هذا المجال لابد أن يعود الفضل لأهله ولابد من تقديم الشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه أول من أمن بقدرات الشباب وعمل علي تأهيلهم وتمكينهم، وأن يكونوا صانعي قرار .

وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية داعمة لتلك التجربة، كما ثمن السجيني دور البرلمان المصري الذي سارع في إقرار تشريع لتعيين نواب المحافظين، وثمن التجربة الشابة من قيادات محافظة المنيا.

رئيس محلية النواب: تجربة تعيين نواب للمحافظين رائدة وأفرزت قيادات شابة مؤهلة

وكان وفد لجنة الإدارة المحلية قد تفقد مبني إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، ووحدة المتغيرات المكانية وأقسام الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني وقسم الرفع المساحى وشبكات المرافق العامة وقسم نظم المعلومات الجغرافية وغرفة قاعدة البيانات الخاصة بكافة قطاعات المحافظة والخدمات.

ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش _ أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.

ويرافق الوفد البرلماني فى الزيارة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن الجمل، مدير الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان.