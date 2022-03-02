/682714/أول-تعليق-من-عمرو-السولية-بعد-فوز-الأهلي-على-فاركو-برباعية

نشر الدولي المصري عمرو السولية لاعب خط وسط النادي الأهلي، والمنتخب الوطني الأول، بعض الصور المجمعة على حسابه الشخصي تويتر، بعد مباراة المارد الأحمر وفاركو بالدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على نادي فاركو برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين أمس في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

أول تعليق من عمرو السولية بعد مباراة فاركو بالدوري

أهدر عمرو السولية في لقاء الأمس فرصة محققه في الشوط الثاني، من خلال تمريره طولية من رامي ربيعة، لينفرد بها السولية على المرمى ويهدرها، أمام محمد صبحي حارس مرمى فاركو.

وجاء منشور عمرو السولية على تويتر بعد مباراة الأمس أمام فاركو بمجموعة صور من الفرصة أمام محمد صبحي، والتي علق عليها بـ "الحمد لله".

وبهذا الفوز تصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 25 نقطة، من أصل 9 مباريات، في ما تجمد رصيد فاركو عند النقطة الـ 15، في المركز السابع، من أصل 11 مباراة.

الأهلي أمام فاركو

وبدأ الأهلي بضغط كبير على فاركو، وهدد مرمى محمد صبحي في أكثر من كرة، حتى أستطاع من تسجيل هدفين في دقيقتين، ثم استمر الضغط وأحرزوا الهدف الثالث، فيما عاد فاركو وحاول تقليص النتيجة بإحارة لهدف.

وأفتتح محمد شريف بالهدف الأول من خلال تمريره من الجانب الأيسر يلتف عليها شريف ويسكنها الشباك على يمين محمد صبحي.

أفشة يتألق ويسجل ثنائية

وجاء هدف أفشة من خلال تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب الدفاعي للفريق عن طريق رامي ربيعة بإتجاه محمد مجدي أفشة المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي فاركو والذي تمكن من ترويض الكرة لينفرد بالمرمى ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز أفشة بالهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الثالثة عشر من خلال انطلاقة مميزة من محمد هاني على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من تحت أقدام محمد شريف لتصل إلى محمد مجدي أفشة الذي سددها بسهولة إلى داخل الشباك.