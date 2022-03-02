/682716/بتكلفة-200-مليون-جنية-محلية-البرلمان-تفتتح-محطة-المياة-التسيكي-بأسيوط

وعقد محافظ أسيوط اجتماع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بالمحافظة في كافة القطاعات والاستماع إلى أهم الاحتياجات والمقترحات لتطوير بعض المشروعات ومنظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبدأت الجولة بتفقد الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بمحطة المياه التشيكي لتطويرها لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها واستمعا المحافظ ووفد اللجنة لشرح تفصيلي لمكونات المحطة وما تم تنفيذه من أعمال إحلال وتجديد والأعمال التي سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القادمة لتضاعف الطاقة الاستيعابية للمحطة من 200 لتر/ث إلى 600 لتر/ث طبقًا للتوسعات والأعمال الجارية.

مشروعات حياة كريمة بأسيوط

وشهدت محافظة أسيوط عمل إحلال وتجديد لمأخذ المحطة من نهر النيل وبيارة المياه العكرة والمروقات والمرشحات وتغيير طلمبات المياه المرشحة لتتناسب مع قدرة الطاقة الإنتاجية الجديدة فضلًا عن توريد وحدة ديزل قدرة 1500 ك.م.أ للاستفادة منه في تشغيل المحطة فور انقطاع التيار الكهربي كما تم عمل إحلال وتجديد لمحولات الكهرباء كما تم تفقد أعمال تنفيذ وتشطيب المبنى الإداري والمعمل المركزي الذي يجري تنفيذه على مساحة 1200 متر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيهًا شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية في ضوء تنفيذ مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA"

وأضاف محافظ أسيوط أنه تلك المشروعات شهدت إجراء كافة التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقًا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب التي تقرها منظمات الصحة الدولية في قرار وزارة الصحة رقم458 لسنة 2007 ليصبح المعمل المركزي معمل مرجعي على مستوى المحافظة ومحافظات الصعيد بإحتوائه على عدد 3 معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية ومعمل الكيمياء غير العضوية “Inorganic Laborator، المعمل الميكروبيولوجي” سيتم الانتهاء منه وتشغيله خلال الأشهر القليلة القادمة. وأكد محافظ أسيوط على اهتمام الحكومة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.