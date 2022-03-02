غلبنا اليابان.. مدبولى يعلن قدرة مصر على تحقيق ما يراه العالم أحلاما

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال مداخلة له، خلال مشاركته اليوم فى احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أن ما يتم عرضه اليوم يعد إنجازًا على أرض الواقع يتعلق بالمشروعات فى مجال المرافق والطرق.





وأشار إلى أنه عندما تم إعداد مخطط القاهرة فى 2010، وكان معنا الخبراء اليابانيون من "الجايكا"، وقتها قال لى أحد هؤلاء الخبراء: "أنا لن أبقى فى القاهرة بحلول 2020 أو 2023 مع الحالة المتردية لشبكة الطرق الموجودة لأن فى هذا التوقيت ستكون الطرق مغلقة، وستتحرك السيارات بسرعات بطيئة لا تتجاوز 8 – 10 كيلو مترات"، مضيفًا حينها أن تغيير ذلك سيتطلب استثمارات بمئات المليارات، نافيًا قدرة الدولة المصرية فى 2010 على تنفيذ مثل هذه المشروعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن الدولة المصرية الآن نجحت فى تنفيذ عدد كبير من هذه المشروعات ولدينا مدة طويلة تفصلنا عن عام 2030، ففى فترة زمنية قياسية استطعنا تنفيذ ما كان يراه الخبراء مشروعات أحلام ولا يمكن تنفيذها إلا بعد 20 سنة، حيث وصفوها بأنها مهمة شبه مستحيلة، وكان من بينها شبكة الطرق والمونوريل وخطوط المترو، خصوصًا أن مصر بقدراتها التى كانت موجودة فى هذا الوقت لم تكن تستطيع تنفيذ هذه المشروعات.

وأشار مدبولى قائلاً: أحب أن أسجل هذه الكلمة للتاريخ حتى ندرك نحن المصريون ما تم تنفيذه خلال السنوات السبع الماضية، حتى نقدر هذا الجهد، لأن المواطن يمكن أن يرى طريقًا لكنه لا يعى حجم الجهد والإنفاق المبذول لتنفيذ هذا الطريق.

وتابع رئيس الوزراء: عندما يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء شبكة جديدة من الصفر، يكلف بأن نضع توقعاتنا لمدة 100 سنة مقبلة، وأحيانًا يرى البعض أن هذه التوقعات كثيرة ويمكن الاكتفاء بأن يكون التصور لمدة 20 سنة فقط فى ضوء أننا قد لا نحتاج هذا الحجم، مشيرًا على سبيل المثال إلى توجيهات الرئيس السيسى بتطوير محور 26 يوليو الذى لا يعتبر محورا قديما نسبياً، حيث تم بناؤه بمعايير تتوافق وتتماشى مع متطلبات المرور خلال 5 و10 سنوات، إلا أننا مضطرون اليوم إلى إنفاق أضعاف مضاعفة مما تم صرفه سابقاَ لتوسيعه، وهو ذات الحال بالنسبة للطريق الدائرى القديم الذى يصرف عليه أيضاً خمسة أو ستة أضعاف قيمته الآن.

وأضاف: إلا أننا إذا ما استشرفنا الاحتياجات المستقبلية، بالتأكيد كنا وفرنا على الدولة حجم التعويضات الكبيرة التى يتم صرفها لتنفيذ التوسعات التى أصبحت مطلوبة بعد 30 سنة من إنشائه، قائلاً: "لذلك أحب أن أسجل أن حجم ما يتم تنفيذه اليوم سيلبى الاحتياجات المستقبلية من 50 إلى 100 سنة قادمة، بما يعكس حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية."