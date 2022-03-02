وزير الشباب: 900 ألف طالب وطالبة استفادوا من القوافل التعليمية بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، وبالتعاون مع وزارات التربية والتعليم الفنى والأوقاف والكنيسة الارثوذكسية، اليوم الأربعاء، أولى فعاليات القوافل التعليمية للعام التاسع على التوالى، لطلاب الشهادات العامة، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" بقرى أسوان وسوهاج، تحت شعار الجمهورية الجديدة والطريق إلى المستقبل.





وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مشروع حياة كريمة نقلة نوعية حقيقية على الأرض تتجسد ثمارها الملموسة فى تحسين جودة الحياة لكل مواطن مصرى، بأليات وخطوات علمية مدروسة يتم تطبيقها على أرض الواقع وبصورة تضمن إعادة رسم خريطة مصر وهندسة تفاعلات الدولة والمجتمع على أساس من الشراكة، إيمانا بالدور المجتمعى الذى تضطلع به القيادة السياسية للمساهمة فى تقديم الدعم الكامل للمواطنين بقرى حياة كريمة.

وأشارت الى أن الوزارة تنفذ مجموعة من البرامج والمشروعات ومن ضمنها مشروع القوافل التعليمية فى إطار استراتيجية "بناء الإنسان" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبينا أن القوافل التعليمية ترتكز بالأساس على التنوع والازدهار والتنوير والتعليم مساندة للطلاب والمساهمة فى النهوض بنظام التعليم الأساسى قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وترسيخ القيم والأخلاق الإيجابية ومواجهة الظواهر السلبية التى تعوق تقدم الوطن.

وأضاف صبحى أن تنفيذ مشروع القوافل التعليمية على مدار 8 أعوام متتالية استفاد أكثر من 900 ألف طالب وطالبة خلال التنفيذ بالمحافظات، وفى ظل تعاون الحكومة المصرية فى تخطى تأثيرات جائحة كورونا تم تنفيذ سلسلة من المراجعات إلكترونيا، من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة استفاد منها أكثر من 100 ألف طالب على مدار العامين الماضيين.

وأوضح أن الوزارة تعمل وفق رؤى وتخطيط استراتيجى، وتبحث دائما عن الفكر التطويرى فى كل عمل، ويتناول مشروع القوافل هذا العام الجانب التعليمى والجانب الدينى، الجانب التعليمى-لطلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية، الجانب الدينى لطلاب المدارس والمواطنين، ذلك خلال الفترة من فبراير حتى أبريل المقبل، ونستهدف 70 ألف طالب، بمشاركة نخبة من الخبراء من المعلمين ذوى الكفاءة المهنية المتخصصين فى المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة.