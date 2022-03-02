/682718/أيمن-أبو-العلا-يطلق-حملة-معا-من-أجل-ثقافة-صحية-ويتسائل-عن-غياب-الصحافة-الطبية-المتخصصة

أطلق الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، حملة للتوعية الصحية تحت عنوان "معا من أجل ثقافة صحية"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم لإعلان تفاصيل الحملة.

دوت الخليج

وأكد أن الحملة هي حملة توعية من أجل الثقافة الصحية، لاسيما في ظل وجود العديد من المعلومات المغلوطة، وبعضها يؤدي إلى كوارث وهو ما يتسبب في خطورة جسيمة على صحة المصريين.

وقال أبو العلا: ما لفت انتباهي الاستخدام المفرط للمسكنات، وأغلبها يتم صرفه بدون روشتة علاجية، ويتم استعمالها خارج الإطار الطبي.

أيمن أبو العلا يُطلق حملة "معا من أجل ثقافة صحية".. ويتسائل عن غياب الصحافة الطبية المتخصصة؟

وأشار إلى أن مخاطر المسكنات على سبيل المثال ضعف المناعة وصولا إلى الأمراض السرطانية، قائلا: بعض السيدات تتباهى بوجود مسكنات في داخل حقيبتها، وكذلك كثير من الرجال أيضا.

وكشف أيمن أبو العلا، أن هناك إحصائية مؤخرا بأن حوالي نصف الأطفال قبل سن المدرسة يعانون من الأنيميا والتقزم، قائلا: وهذا يكون بسبب عدم وجود صحة جيدة للأم، لافتا إلى أن بعض الشركات كشفت في دراسة حديثة أن ٤٠% من حوامل مصر يعانون من الأنيميا.

وأوضح أن الحملة ترحب بمشاركة الجميع في فعالياتها من خلال نشر ثقافة الوعي الصحي، لافتا إلى أن هذه الحملة برعاية ٣ شركات، إلا أن الباب مفتوح أمام المجتمع المدني وكافة الجهات للمشاركة وكذلك جميع المواطنين.

وقال: الوقاية خير من العلاج مبدأ في منتهى الأهمية لتجنب مخاطر تناول الأدوية بدون استشارة طبيب، مؤكدا أن الوعي ضروري لأن الأمر جد خطير.

وبشأن فعاليات الحملة، كشف أيمن أبو العلا، أنه سيكون هناك تناول لكل ملف في مدة معينة بالاستعانة بالأبحاث وترجمتها، مشيرا إلى أنه سيكون هناك موائد مستديرة من خلال إخصائيين، قائلا: أملي الوصول إلى أن المصريين لديهم ثقافة صحية.

وحول بعض الملفات التي ستركز عليها الحملة، أشار أبو العلا إلى أنه في مقدمتها أزمة المسكنات، العادات الغذائية السيئة، صحة المرأة، السكر، التقزم، وكذلك الزيادة السكانية.

وأكد أيمن أبو العلا، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل تناول حديث لحل الأزمة السكانية التي تأكل الأخضر واليابس، لاسيما وأننا نعاني من موروثات خاطئة فيما يتعلق بالإنجاب.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الحملة تستهدف أن يكون هناك صفحة متخصصة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، ويتم من خلالها إتاحة التفاعل مع المواطنين والرد على كافة الاستفسارات.

وأكد أن الحملة لا تتقاطع إطلاقا مع المبادرات الرئاسية في مجال الصحية، قائلا: نسعى لأن تكون الحملة جزء من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتسائل أيمن أبو العلا عن غياب الصحافة الطبية المتخصصة، قائلا: حلمي يكون فيه مواقع طبية متخصصة، وكذلك مجلات علمية أيضا في الشأن الطبي.