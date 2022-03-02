/682719/5-قرارات-يتخذها-مجلس-إدارة-نادي-الزمالك-في-اجتماعة-الرسمي-الأول

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة المنتخب في أول جلسة رسمية له.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت الإجتماع الأول الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، على اتخاذ العديد من القرارات الهامة على المناصب الهامة بالنادي.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماع بكامل أعضائه وجاءت القرارات كالتالي:

قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك

تعيين أحمد مرتضى منصور عضو المجلس متحدثاً رسمياً للنادي.

تكليف علاء مقلد عضو المجلس بمهام المدير التنفيذي للنادي لحين تعيين مدير تنفيذي.

تعيين أحمد جلال ابراهيم رئيسا للجنة القانونية واللجنة الرياضية بالنادي.

تعيين أحمد عادل عبد الفتاح رئيسا لجهاز كرة السلة.

تعيين حمادة أنور رئيسا للجهاز الإداري لجميع الألعاب الجماعية فيما عدا قطاع كرة القدم.

ويسعي نادي الزمالك حصد الثلاث نقاط من نظيرة فيوتشر، بعد تصدر غريمة التقليدي النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق الجونة المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر اليوم

محمد أبو جبل - عواد في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش- محمد عبد الشافي - احمد فتوح - حازم امام - حمزة المثلوثي في خط الدفاع

عبد الله جمعه - امام عاشور - محمد اشرف روقا - يوسف اوباما - اسلام جابر - احمد سيد زيزو - محمد اوناجم - محمود شيكابالا - اشرف بن شرقي - رزاق سيسيه - ماجد هاني في خط الوسط

عمر السعيد - سيف الجزيري في خط الهجوم

عودة طارق حامد للمشاركة في تدريبات الزمالك

وشارك طارق حامد في تدريبات منفرده بشكل خاص، حيث قام بالجري بالكرة حول الملعب، في أول مشاركة له، ليعود في التدريبات القادمة ويخوضها بشكل كامل مع باقي اللاعبين.

وكان يعاني طارق حامد من كدمة قوية في الركبة، قبل أن يخرج ويصحح إصابته بأنها معقده وتشخيصها إصابة أخرى غير اكدمه في الركبه.