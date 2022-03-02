/682721/انطلاق-اعمال-الدورة-39-لمجلس-وزراء-الداخلية-العرب

دوت الخليج

وتقام اعمال الدورة بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية ووفود امنية رفيعة اضافة الي ممثلين عن جامعة الدول العربيه مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتحاد المغرب العربي الاتحاد الاوربي المنطقة الدولية للشرطه الجنائية “الانتربول” مكتب الامم المتحدة لمكافحة الارهاب مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منطقة اليوروبول مشروع مكافحة الارهاب في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا جامعة نايف العربية للعلوم الامنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطه.

انطلاق اعمال الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب

وتناقش الدورة الكثير من المواضيع العامة المدرجة عل جدول الاعمال منها تقرير الامين العام للمجلس عن اعمال الامانة العامة بين دوراتي المجلس 38و39 وتقرير جامعة نيف العربية للعلوم الامنية عن اعمال الجامعة بين دورتي المجلس.

ومن اهم المواضيع التي يتضامنها جدول الاعمال الدورة مشروع خطة مرحلة عاشرة للاستراتيجيةالعربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات للحماية المدنية الدفاع المدني بالاضافة الي مشروع خطة مرحلة تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب