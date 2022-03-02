بمشاركة خالد الصاوي.. موعد عرض مسرحية هاملت بالمقلوب

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يشهد مسرح السلام بشارع القصر العيني غدًا الخميس، العرض المسرحي الجديد الذي يحمل اسم "هاملت بالمقلوب"، وهو من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني بالمسرح.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسرحية "هاملت بالمقلوب"

تفاصيل مسرحية هاملت بالمقلوب

يشهد الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح الافتتاح وذلك وسط حضور محسن منصور مدير الفرقة، وعدد من الفنانين.

ومن المقرر أن يقام العرض المسرحي "هاملت بالمقلوب" على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني غدًا الخميس وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

موعد عرض مسرحية هاملت بالمقلوب

ويشار أن فريق عمل مسرحية "هاملت بالمقلوب" كان قد كشف البوستر الدعائي الذي يتصدر به أبطال العمل المسرحي مختلف ويطغي عليه طابع الرعب والإثارة، وشهد تداول كبير بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتضم مسرحية "هاملت بالمقلوب" في بطولتها عدد من الفنانين مثل خالد محمود، وعمرو القاضي، وأيمن الشيوي، ونهاد سعيد، وسمر جابر، وعدد من الوجوه الشابة الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي.

خالد الصاوي في "هاملت بالمقلوب"

ويذكر أن للفنان خالد الصاوي ظهور خاص حيث له مشاركة سينمائية وصوتية مميزة بالعمل الذي يتولى تأليفه سامح مهران، بينما يأتي تأليف الموسيقي لـ طارق مهران، وديكور وإضاءة صبحي السيد، والأزياء لـ مروة عودة.

ومن ضمن فريق العمل أيضًا مابينج رضا صلاح، وكوافير محمد شاكر، وماكيير لمياء محمود، أما المخرجان المنفذان هما أحمد أمين، ونور السيد، والإخراج لـ مازن الغرباوي.

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المؤتمر الصحفي لمسرحية هاملت بالمقلوب

جدير بالذكر أنه أقيم خلال الأيام الماضية المؤتمر الصحفي الخاص بالمسرحية، وشهد حضور إعلامي كبير وشهد حضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور سامح مهران، والفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، والفنان مازن الغرباوي، والفنان عمرو القاضي، والفنان خالد محمود، والفنانة سمر جابر.

ومن جانبه حرص الفنان إسماعيل مختار على شكره لفريق عمل مسرحية "هاملت بالمقلوب"، وقال عن الدكتور سامح مهران إنه كاتب ذو فكر شاب حداثي ويقدم نص عميق يجاري الواقع.