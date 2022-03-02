/682724/الصحة-القوافل-الطبية-قدمت-خدماتها-العلاجية-بالمجان-لـ206-آلاف-مواطن-خلال-فبراير-الماضي

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ206 آلاف و270 مواطن من خلال 155 قافلة طبية، التي نفذت على مستوى الجمهورية في شهر فبراير الماضي.

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و تأتي هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

و من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 30 ألف و986 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 42 ألف و362 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، مشيرا إلى تحويل 2044 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

وأكد علي حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ206 آلاف مواطن خلال فبراير الماضي

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 10 آلاف و47 مواطناً بمحافظة أسوان، و13 ألف و382 مواطنا بأسيوط، و7 آلاف و734 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و 5 آلاف و161 مواطناً بالإسماعيلية، و 2184 مواطناً بالأقصر، و 1498 مواطناً بالبحر الأحمر، و13 ألف و 541 مواطناً بالبحيرة، و10 آلاف و 222 مواطناً بالجيزة، و8 آلاف و 652 مواطناً بالدقهلية، و 1745 مواطناً بالسويس، و10 آلاف و979 مواطنًا بالشرقية، و5 آلاف و611 مواطناً بالفيوم.

وأضافت أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ18 ألف و76 مواطناً بالقاهرة، و9 آلاف و960 مواطنًا بالقليوبية، و8 آلاف و514 مواطناً بالمنوفية، و11 ألف و834 مواطنًا بالمنيا، و4 آلاف و513 مواطناً بالوادي الجديد، و9 آلاف و689 مواطناً ببني سويف، و1848 مواطناً بجنوب سيناء، و9 آلاف و105 مواطن بسوهاج، و7 آلاف و279 مواطناً بكفر الشيخ، و2883 مواطناً بمطروح، و4 آلاف و214 مواطناً بقنا، و11 ألف و740 موطناً بالغربية، كما تم الكشف الطبي على 15 ألف و859 مواطناً بدمياط.