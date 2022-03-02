/682729/النائب-حسانين-توفيق-يتقدم-بطلب-مناقشة-عامة-للحكومة-بشأن-سياستها-لربط-الخريجين-بسوق-العمل

بعد تصريحات الرئيس السيسي..

دوت الخليج

وقال توفيق في المذكرة الإيضاحية: "رغم جهود الدولة والتصريحات العديدة لمسئولي الحكومة حول العمل على ربط خريجى الجامعات بسوق العمل، إلا أن تلك الجهود لم تحقق النتائج المرجوه منها على أرض الواقع، والدليل ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مبادرة تأهيل طلاب كليات الحاسبات والمعلومات لسوق البرمجة الذى يعانى من نقص شديد إلا أنه ثبت بأن الخريجين غير مؤهلين لهذا السوق".

النائب حسانين توفيق يتقدم بطلب مناقشة عامة للحكومة بشأن سياستها لربط الخريجين بسوق العمل

ولفت عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، إلى أن سوق العمل سواء فى مصر أو العالم تطور كثيرا واختلف عن الماضى، ولا تزال الجامعات المصرية لها خريجين سنويًا بالآلاف يفتقدون التأهيل والتدريب إلى هذا السوق، وخاصة على مستوى التكنولوجيا وآلياتها المتطورة والتى تحتاج خريجين مؤهلين ومطورين.

ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة مراجعة المناهج التى تدرس للطلاب فى الجامعات فى ضوء تطورات السوق، بجانب ضرورة أن نكون أمام برامج تأهيلية وتدريبية مصاحبة للمادة العلمية لرفع درجة تأهيل خريجى الجامعات وقدرتهم على التعامل مع تطورات العصر، مشيرا إلى أن هذه المهمة ستحقق من خلال سياسة حكومية واضحة بكافة الأجهزة المعنية.