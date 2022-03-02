الرئاسة الروسية: الوفد الروسى مستعدا لاستكمال المفاوضات مع اوكرانيا مساء اليوم الاربعاء

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دوت الخليج

وصول الوفد الروسى امس اليوم الاربعاء للفاوض مع اوكرانيا:

وأعلن دميتري بيسكوف ان الوفد الروسى سيكون جاهزا لاجراء الجولة الثانية من المفاوضات مع الجانب الروسى، والتى كان من المقرر ان تنعقد مساء اليوم الاربعاء.

واضاف المتحدث بأسم الرئاسة الروسية ان الوفد الروسى سوف يصل مساء اليوم الى المكان المتفق عليه لانعقاد الجولة الثانية من المفاوضات على الحدود البيلاروسية ، مؤكدا انهم سينتظروا الوفد الاوكرانى ولكن لا يعلموا اذا كان الوفد الاوكرانى سوف يحضر هذه المحادثات ام لا، وذلك لانه لا يوجد تواصل مع الوفد الاوكرانى منذ امس.

وتابع دميترى بيسكوف ان مساعد الرئيس الروسى بوتين سيستمر فى رئاسة الوفد الروسى فى الجولة الثانية من المحادثات والمفاوضات مع اوكرانيا، دون ذكر المكان الذى سوف تنعقد فيه الجولة القادمة من المفاوضات.

الجولة الاولى من المحادثات بين الوفد الروسى والوفد الاوكرانى

وجدير بالذكر ان الجولة الاولى من المحادثات بين الوفد الروسى والاوكرانى كان تم انعقدها يوم الاثنين الماضى على الحدود الأوكرانية_البيلاروسية، ولكن لم تسفرعن اى نتائج ومن جانبه كان قد صرح المستشار الرئيس الأوكراني إن "تحديد موعد المفاوضات مع روسيا يحتاج إلى مباحثات وأجندة واضحة، وهناك حاجة "للاتفاق على جدول أعمال المفاوضات قبل استئنافها"، فيما أعلنت خارجية بيلاروسيا "اكتمال الاستعدادات النهائية لعقد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا