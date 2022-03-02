جدة - نرمين السيد - ورحبت رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن، بوفد وزراء الداخلية العرب، مؤكدة أن أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، تعكس حرص تونس على تعزيز العمل العربى المشترك المعنى بتحقيق الأمن العربى. وقالت بودن فى كلمتها إن هذه الدورة تشكل محطة مهمة لتوحيد الرؤى فى ظل وضع إقليمى بالغ التعقيد من خلال الجريمة المنظمة عابرة للحدود فضلا عن التغيرات المناخية والهجرة غير الشرعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الحكومة التونسية: حريصون على تعزيز وتحقيق الأمن العربى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.