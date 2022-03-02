وزارة التنمية المحلية يتابع الزيارة التى قامت بها لجنة الإدارة المحلية بمجلس...

تابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الزيارة التى قامت بها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني لمحافظة المنيا ضمن الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة لمحافظات (المنيا -بني سويف - أسيوط)، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ، فى اطار دعمها الدائم والمثمر لوحدات الجهاز الإداري للدولة على مستوى كافة المحافظات لإنجاز العديد من الملفات والقضايا التي تهم الشارع المصري، والعمل على معالجة الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه عمل الأجهزة التنفيذية.

حيث استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني بمقر ديوان عام المحافظة، خلال اليوم الثاني لزيارة الوفد لمحافظة المنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اللواء تامر سعيد سكرتير عام المحافظة، اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام مساعد المحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب من مراكز المحافظة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ المنيا، إن التنمية الشاملة التي أرسى دعائمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ترتبط ارتباطا وثيقاً بتكامل الأدوار بين السلطة التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام، وذلك من خلال الزيارات الميدانية المستمرة والتواصل الدائم مع كافة فئات المواطنين.

وشهد محافظ المنيا، ولجنة الإدارة المحلية عرضا تقديميا حول إنجازات المحافظة ، حيث تضمن العرض فيلما تسجيليا حول حصاد سبع سنوات من التنمية في المحافظة ، واستعرض محافظ المنيا خلال العرض عددا من الملفات منها أبرز قطاعات العمل التي تصدرت فيها محافظة المنيا محافظات الجمهورية ومنها قطاع المتغيرات المكانية ونسب الرد على إدارة المساحة العسكرية ، حيث جاءت المحافظة في المركز الأول وكذلك تصدرت المحافظة محافظات الجمهورية في مبادرة صوتك مسموع ، كما جاءت المحافظة في المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية لعام 2021 في عدد المشروعات وكذلك المركز الأول للمشروع القومي ( مشروعك ) والذى يعد بوابة الشباب لريادة الأعمال لتنفيذ مشروعات تساعد في دعم الاقتصاد الوطني ، حيث نفذت المحافظة أكثر من 21 ألف مشروع بقيمة تتجاوز 3 مليار جنيه .

كما تناول العرض ، أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاعات العمل المختلفة والتي تضم القطاعات الخدمية بمختلف المجالات وكذلك مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلتين الأولى والثانية).

وتفقد المحافظ، ومرافقوه وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل والوقوف على أعمال تطوير منظومة العمل وكيفية رصد حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، حيث استعرض نائب المحافظ دور منظومة المتغيرات في رصد المخالفات في عدد من المراكز، وكذلك النموذج الخاص بشهادة المتغيرات المكانية، مؤكدا أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب.

وأكد أن محافظة المنيا تعد أولى محافظات الجمهورية التي قامت بإنشاء مركز متغيرات مكانية رئيسي بالديوان العام مميكن بالكامل ووحدات فرعية له بمراكز ومدن المحافظة التسعة، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لمتابعة ورصد وضبط المتغيرات المكانية بموجب قرار السيد المحافظ رقم 321 لسنة 2020 في 26 / 4 / 2020، ويتم الرد علي كافة المتغيرات في حينه.

من جانبه ، أشاد المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة بما تم تقديمه خلال العرض ، مثمنا روح التعاون والتناغم التي لمسها بين جميع القيادات في المحافظة بداية من السيد محافظ المنيا والسيد نائب المحافظ ،والسيد السكرتير العام للمحافظة والسيد السكرتير العام المساعد ، موجها الشكر للقيادة السياسية على تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لتولي المناصب القيادية وخلق جيل جديد من القيادات على كفاءة عالية ، وهو ما يظهر جليا في ظهور العمل بهذا الابداع والاحترافية ، لافتا إلى أن ذلك ساهم في تصدر المحافظة في عدد من قطاعات العمل مثل المتغيرات المكانية والإقراض وصوتك مسموع ، قائلا أن المنيا بحق "عروس الصعيد" .

هذا ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق، وكيلي اللجنة، وعمرو درويش أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب، "محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبي السيد، أعضاء اللجنة"، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات، كما يرافق الوفد البرلماني في الزيارة اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن الجمل، مدير الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان.