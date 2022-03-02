/682732/مدرب-الأهلي-السابق-يقترب-من-خلافة-كارتيرون-للزمالك

يتولى أسامه نبيه المدرب العام للزمالك السابق، مع كارتيرون، قيادة الفريق في الوقت الحالي، كمدير فني مؤقت حتى التعاقد مع مدرب جديد للفريق والتي تستمر حتى الأن البحث عن جهاز فني للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أقال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم للنادي، أمس بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة السابقه.

ويقترب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق كاشيما أنتلرز اليابني، من العودة للتدريب في الدوري المصري الممتاز، عن طريق بوابة نادي الزمالك.

تواجد رينيه فايلر في الدوري المصري الممتاز، لمدة موسم، على رأس الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، قبل قدوم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

نجح رينيه فايلر المدير التتويج ببطولة كأس السوبر المصري مع النادي الأهلي، لموسم 2018/2019، وبطولة الدوري العام.

ويسعي نادي الزمالك حصد الثلاث نقاط من نظيرة فيوتشر، بعد تصدر غريمة التقليدي النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق الجونة المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر اليوم

محمد أبو جبل - عواد في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش- محمد عبد الشافي - احمد فتوح - حازم امام - حمزة المثلوثي في خط الدفاع

عبد الله جمعه - امام عاشور - محمد اشرف روقا - يوسف اوباما - اسلام جابر - احمد سيد زيزو - محمد اوناجم - محمود شيكابالا - اشرف بن شرقي - رزاق سيسيه - ماجد هاني في خط الوسط

عمر السعيد - سيف الجزيري في خط الهجوم

عودة طارق حامد للمشاركة في تدريبات الزمالك

وشارك طارق حامد في تدريبات منفرده بشكل خاص، حيث قام بالجري بالكرة حول الملعب، في أول مشاركة له، ليعود في التدريبات القادمة ويخوضها بشكل كامل مع باقي اللاعبين.

وكان يعاني طارق حامد من كدمة قوية في الركبة، قبل أن يخرج ويصحح إصابته بأنها معقده وتشخيصها إصابة أخرى غير اكدمه في الركبه.