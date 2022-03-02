/682743/النائب-عبده-أبو-عايشه-عودة-أبناء-مصر-من-أوكرانيا-يعكس-حرص الرئيس-السيسي-على-حياة-المواطن-المصرى

ثمن النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، جهود القيادة السياسية والحكومة في الحفاظ علي أبنائها في الخارج وتيسير عودة المصريين من أوكرانيا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بتسيير رحلة مصر للطيران إلى مطار بوخارست وعودة ١٧٥ مواطنا مصريا من المتواجدين في رومانيا بعد عبورهم من أوكرانيا.

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وأكد النائب عبده أبو عايشه في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مصر العظيمة تحمي أبنائها وتعيدهم إلى أحضانها، مصر العظيمة لا تترك أولادها للشدائد، ولا تهمل أمنهم وسلامتهم، فمنذ الوهلة الأولى لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وهي تتابع الحركة بدقة وسرعة عالية بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، والتي تؤكد حرص الدولة علي الحفاظ على كافة أبنائها سواء في الداخل والخارج، وأن حياة المصريين غالية الثمن.

النائب عبده أبو عايشه: عودة أبناء مصر من أوكرانيا يعكس حرص الرئيس السيسي على حياة المواطن المصرى

وقال عضو مجلس الشيوخ، أن عودة الطلاب المصريون إلى المحروسة وفي أحضان أسرهم تؤكد حرص وزارة الهجرة والأجهزة التنفيذية التي تحركت سريعا لعودة كل العالقين جراء الصراع القائم، وأن مصر والرئيس السيسي يضع حياة المواطن المصرى وأمنه وكرامته فوق كل الاعتبارات.

ودعا النائب عبده أبو عايشه، إلى ضرورة استمرار جهود الدولة لاستكمال إجلاء باقي المصريين في أوكرانيا، وكذلك الحفاظ على مستقيل العائدين خصوصا من أبنائنا الطلاب وتسهيل الجامعات والكليات إجراءات استكمال دراستهم بمصر.