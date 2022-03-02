محافظ دمياط تعلن خطة تطوير المواقف.. وزيادة فى غرامات مخالفة خطوط السير

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة المواقف الذى حضره اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية و مدير إدارة المرور، ومديرى عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة وإدارة المواقف وعضو نقابة السائقين.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المُتعلقة باللوائح والقوانين المُنظمة لمنظومة مواقف سيارات الأجرة، كما ناقشت المحافظ، آليات ضبط العمل داخل المواقف، والتزام السائقين بخطوط السير المقررة. وأكدت على تطبيق توصيات اللجنة بزيادة الغرامات على سيارات الأجرة المخالفة لخطوط السير المقررة من 400 جنيه إلى 1500 جنيها، وتفعيل عقوبة إلغاء خط سير السيارة فى حال تكرار تلك المخالفة. وبحثت الدكتورة منال عوض، مقترح دمج خطى سير "الشعراء / باب الحرس" و "باب الحرس/ الحربى" ليكون خط سير واحد يخدم قطاع طريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية"، يبدأ من عزب النهضة حتى موقف الحطاب الجديد، واستحداث خط يخدم المنطقة من عزب النهضة حتى الشارع الحربى، وذلك للتيسير على المواطنين نظرًا لوجود منشآت حيوية وصحية بمنطقتى باب الحرس و الحربى.

خطة تطوير المواقف فى دمياط

ووجهت محافظ دمياط، بالبدء في إجراءات التنفيذ، كما وجهت بتشكيل لجنة لتسعير تعريفة ركوب الخطوط المستحدثة، وتحديد خطوط السير لوضع ملصقات واكواد على السيارات. و شهد الاجتماع مناقشة مقترح تخفيض السيارات ببعض خطوط السير لتشغيل خطوط جديدة، بما يحقق تغطية جميع المناطق وخدمة المواطنين، كما وافقت اللجنة على استحداث خط سيرفيس 4 بدايةً من شارع صلاح سالم مرورًا بالمحور حتى أول طريق بورسعيد. واطلعت الدكتورة منال عوض، على مقترح مسارات خطوط سيارات الأجرة بمدينة رأس البر خلال صيف 2022 حيث وجهت بالبدء في جميع الإجراءات المطلوبة وإتمام جميع الاستعدادات قبل موسم شم النسيم ، كما أكدت على أن المحافظة بصدد إصدار قرار بحظر دخول سيارات رحلات اليوم الواحد المدينة، على أن يتم انتظارها بمنطقة الموقف العمومى بمدخل رأس البر، يأتى ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الخدمات وفق تعليمات مجلس الوزراء.