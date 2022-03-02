/682745/رئيس-وزراء-بريطانيا-يدعو-دول-العالم-لادانة-روسيا-امام-الجمعية-العامة-للامم-المتحدة

القى بوريس جونسون، رئيس وزاء بريطانيا، كلمته اليوم الاربعاء امام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، قائلا ان العملية العسكرية الروسية والهجوم الروسى يدفعنا لتقديم المزيد من الدعم للشعب الاوكرانى والاجئيين.

دوت الخليج

كلمة رئيس الوزراء البريطانى اليوم الاربعاء:

اعلن بوريس جونسون، اثناء كلمته، عن اطلاق حملة حكومية لجمع التبراعات لاوكرانيا، مؤكدا على ان بريطانيا سوف تبذل كل ما فيه وسعها من جهود من اجل دعم اوكرانيا ضد الغزو الروسى.

ودعى بوريس جونسون الدول الاعضاء فى الأمم المتحدة بمطالبة روسيا بالانسحاب من الاراضى الاوكرانية، مشجعا دول العالم علي ادانة روسيا وبوتين امام الجمعية العامة للامم المتحدة.

واكد على ان بريطانيا سوف تفرض المزيد من العقوبات على روسيا وعلى جميع الشركات القريبة من الرئيس الروسى بوتين، مؤكدا ان بريطانيا سوف تقوم بمساعدة الاوكرانيين للهروب ومغادرة مناطق المواجهات المختلفة بأوكرانيا.

واتهم موسكو بارتكاب جريمة حرب فى اوكرانيا، مؤكدا ان الضغوط تزداد على روسيا ومن المؤكد سوف تتأثر روسيا بتلك العقوبات

خطاب الرئيس الامريكى اليوم أمام الكنغروس:

جدير بالذكر ان الرئيس الامريكى جو بايدن كان القى اول خطاب له حول الاتحاد أمام الكنغروس، مؤكدا ان بوتين حاول أن يزعزع اسس العالم الحر، ولكنه أخطأ تقدير رد الفعل الدولى على عمليته العسكرية فى كييف. كما أكد الرئيس الامريكى على ان العملية الروسية العسكرية بكييف هو عملية مفتعلة وغير مبررة، مضيفا ان بوتين حاليا يواجه عزلة دولية غير مسبوقة