نشرة أخبار الفن:"وفاة ابن حازم إيهاب وإلغاء العزاء.. محمود المهدي يسخر من أشرف زكي وبدرية طلبة.. أسرار فيلم الإرهاب والكباب.. بدء عرض مسلسل تحقيق.. إلزام تامر حبيب بدفع غرامة 300 ألف جنيه".

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شهد اليوم مارس العديد من الأحداث في المجال الفني، منها المفرح ومنها الحزين، فنرصد لكم أهم ما حدث اليوم في مصر من مستجدات تخص المجال الفني والنجوم.

دوت الخليج يجمع لكم أهم الأحداث التي طرأت على المجال الفني في مصر اليوم

وفاة مولود حازم إيهاب بعد أيام من ولادته

أعلن الفنان حازم إيهاب صباح اليوم عن وفاة مولوده الذي لم يكمل الشهر، من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المتباينة، وتم الصلاة على الجثمان ودفنه عقب صلاة ظهر اليوم في مدينة 6 أكتوبر، وقال أنه تم إلغاء العزاء، وستكتفي الأسرة باستقبال التعزيات عبر التليفون والرسائل النصية.

محمود المهدي يسخر من بدرية طلبة وأشرف زكي

كتب محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة عبر خاصية story على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، يسخر من الفنانة بدرية طلبة وقال:"في فنانة كومبارس كانت في الكاميرا الخفية زمان بدايتها وتقريبًا اسمها طبلة، طلعت طبلت لكبيرها عشان تضم تذكرة دايمة لموسم الرياض".

وأضاف إلى كلامه:"وكبيرها النكرة جوز الفنانة سايب ممثلين مش لاقين شغل، وواخد مراته يشغلها معاه في مسرحية موسم الرياض وهو المخرج، سبحان الله على النفاق واستغلال سلطة مكانة لأغراض مادية ورشاوي". وهذا الكلام ظن الجمهور بأنه يقصد الفنان أشرف زكي.

واستكمل المهدي وقال:"والحمدلله مش خايف عشان ورايا ظهر كبير الحمد لله، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بمصر ضد الفساد، وتقديم فن هادف يليق بمصر والأجيال القادمة".

وختم حديثه وقال:"أنتظروا مفاجآت خلال يومين، وعلم على الكلام، وشكرًا لتضامنكم معايا بجد".

تفاصيل وأسرار جديدة عن فيلم الإرهاب والكباب

تصدر فيلم الإرهاب والكباب محركات البحث ومواقع السوشيال ميديا، بعد مهاجمة الرئيس عبد الفتاح السيسي له، في مؤتمر تنمية الأسرة المصرية، وقال أنه جعل الدولة خصم للمواطن، وليست السلبية التي تؤخر الشعوب، ولهذا كشفنا عن بعض الأسرار، مثل تردد الفنان عادل إمام في إرتداء النظارة الطبية في بداية التصوير، ورفض الفنان الكبير محمود مرسي لدور وزير الخارجية الذي قام به الفنان كنال الشناوي فيما بعد، لرفضه فكرة الفيلم إجمالًا.

بدء عرض مسلسل تحقيق

ينتظر جمهور منصة watchit اليوم بدء عرض مسلسل تحقيق، والذي يدور في إطار من الغموض ناتج عرضه لتحقيق في جريمة قتل غامضة، ويقوم ببطولته أحمد مالك، طارق عزيز، خالد أنور، تارا عماد، مي الغيطي وعلي قاسم، من تأليف محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي.

إلزام السيناريست تامر حبيب بدفع 300 ألف جنيه

قضت اليوم دائرة التعويضات بمحكمة الجيزة بإلزام السيناريست المعروف تامر حبيب، بدفع غرامة قدرها 300 ألف جنيه ناتج البلاغ المقدم من قبل الإعلامي أحمد موسى في عام 2017، يتهمه فيه بالسب والقذف من خلال بوست نشره وقت البلاغ على فيسبوك.