/682750/دكتورة-نهى-طلعت-تنظيم-الأسرة-ضروري-لحل-مشكلة-القضية-السكانية

قالت دكتورة نهى طلعت عضو مجلس القومى لحقوق الإنسان أن هناك مشكله بين الأطراف المعنية فى المجتمع وبين المجتمع نفسه حيث هناك مشكله فى التواصل لحل مشكله الزيادة السكانيه ، مؤكدة أن هناك اتجاه من الدوله بجميع مؤسساتها وايضا توجيهات من سيادة الرئيس لابد من توافر مناقشات بين منظمات حقوق الإنسان وعدد كبير من المواطنين لإيجاد حل فجوة الأزمة السكانيهفى مصر.

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وتحدثت دكتورة نهى طلعت من خلال لقاءها ع برنامج صاله التحرير عن تجربتها ومشاركتها لجمعيه مصريه لتنظيم الأسرة فى مصر ،وهذا الجمعيه لها تجربه راءدة فى حل مشكله الزيادة السكانيه حيث أن الجمعيه متواجدة فى أكثر من 21 محافظه،مشيرة أن الجمعيه حلمها أن يكون لديها أطراف داعمه لحل هذا المشكله،وبالتالى أن هذا الجمعيه ليست للنشاط الخيرى فقط ولكن تعمل ع تحقيق النشاط التنموى،ولابد أن يكون لديها واقع ملموس بخطورة هذة القضيه.

دكتورة نهى طلعت: تنظيم الأسرة ضروري لحل مشكلة القضية السكانية

واضافت دكتورة نهى طلعت أن المجتمع المدنى يعمل ع توصيل الرساله للمواطنين من خلال لقاءات وندوات لتوصيل الوعى الكامل لحل فجوة الأزمة السكانيه، ولكن هذا اللقاءات تكون بنسبه عدد محدود وغير كافى من المواطنين مشيرة أن عدد كبير من المواطنين ليس على درايه كامله بخطورة الموضوع.

ونوهت دكتورة نهى طلعت لابد من التكاتف بين كل منظمات المجتمع المدنى مع الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة ،حيث أن هذا المنظمات تستهدف عدد كبير من مواطنين وبالاخص الشباب ، مضيفا أن الإعلام له دور كبير فى توعيه المواطنين بجانب تلك المنظمات وبالتالى يسعى منظمات المجتمع المدنى لإيجاد حلول طويله الأمد لأزمة الزيادة السكانيه .