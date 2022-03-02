/682751/خالد-الغندور-لـ-مرتضى-منصور-حقك-عليا-بعتبرك-أخويا-الكبير

تحدث خالد الغندور نجم الزمالك السابق، حول فوز مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، في الانتخابات الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال خالد الغندور خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "الزمالك": "عمري ما هجمت المستشار مرتضى منصور، ولا لما كان في مجلس الإدارة ولا حتى لما مشي، وعلطول كنت داعم له وفي ضهره، لأنه رئيس نادي الزمالك".

وأكمل: "لا أعرف سبب هجوم مرتضى منصور عليا، وأنا بعتبره أخويا الكبير، ودائماً كنت مساند له عندما كنت في الفقنوات الأخرى".

وزاد: "أنا أدعم وأساند نادي الزمالك، ولا لي أي مشاكل شخصية مع أحد، ومليش في تصفية الحسابات".

وأختتم قائلاً: " كل الدعم لمجلس الزمالك الحالي برئاسة مرتضى منصور، وبندعم الزمالك ومجلس إدارته، حتى يكون على النهج الصحيح".

5 قرارات يتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك في اجتماعة الرسمي الأول

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة المنتخب في أول جلسة رسمية له.

شهد الإجتماع الأول الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، على اتخاذ العديد من القرارات الهامة على المناصب الهامة بالنادي.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماع بكامل أعضائه وجاءت القرارات كالتالي:

قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك

تعيين أحمد مرتضى منصور عضو المجلس متحدثاً رسمياً للنادي.

تكليف علاء مقلد عضو المجلس بمهام المدير التنفيذي للنادي لحين تعيين مدير تنفيذي.

تعيين أحمد جلال ابراهيم رئيسا للجنة القانونية واللجنة الرياضية بالنادي.

تعيين أحمد عادل عبد الفتاح رئيسا لجهاز كرة السلة.

تعيين حمادة أنور رئيسا للجهاز الإداري لجميع الألعاب الجماعية فيما عدا قطاع كرة القدم.

ويسعي نادي الزمالك حصد الثلاث نقاط من نظيرة فيوتشر، بعد تصدر غريمة التقليدي النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق الجونة المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: المفاضلة بين محمد عبد الشافي أو (أحمد فتوح)، محمود حمدي “الونش”، محمود علاء، حازم إمام.

خط الوسط : إمام عاشور، يوسف “أوباما”، أشرف بن شرقي، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، أحمد سيد “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.