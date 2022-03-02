الوداد المغربي: نحترم تصريحات مرتضى منصور ولم تأتي دعوة رسمية لحامل الكرة

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كشف بدر القادوري المدير العام لنادي الوداد المغربي، عن موعد سفر فريقه للقاهرة لمواجهة الزمالك في لقاء الإياب بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وحقيقة دعوة حامل الكرات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح الوداد المغربي في تحقيق الفوز على الزمالك، في ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2022، بالمغرب، بنتيجة ثلاثة أهداف مقبل هدف.

وقال بدر القادوري المدير العام لفريق الوداد في تصريحات لإذاعة ميجا إف إم: "مواجهة الأندية المغربية والمصرية دائما ما تكون في غاية القوة ونتمني أن تكون مباراة كبيرة تليق بالفريقين".

موعد سفر الوداد المغربي للقاهرة

وأضاف "لم نحدد موعد سفرنا إلى القاهرة بعد لكننا سنتواجد قبل المباراة بيومين أو ثلاثة على الأقل".

وتابع "الزمالك يمتلك لاعبين مميزين وذو مهارة عالية مثل بن شرقي وأوناجم والعقل المدبر للفريق شيكابالا".

حامل كرات الوداد المغربي

وواصل "من الصعب معرفة من يستطيع تحقيق الفوز خاصة وأن الفريقين في مرحلة صعبة وعدم توازن من ناحية النتائج. أسلوب لعب الفريق يتغير دائما مع تغيير المدرب، قد يكون الأمر إيجابيا أو سلبيا".

واختتم حديثة عن دعوة حامل الكرات من رئيس نادي الزمالك للتواجد في مصر "نشكر مرتضى منصور على هذا القرار والاهتمام، لم تصلنا دعوة حتى الآن. لا أحب أن يصبح اللاعب بطلا فما زال في عمر الـ16 عاما وما زال أمامه الكثير ليقدمه".

ويسعي نادي الزمالك حصد الثلاث نقاط من نظيرة فيوتشر، بعد تصدر غريمة التقليدي النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق الجونة المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر اليوم

محمد أبو جبل - عواد في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش- محمد عبد الشافي - احمد فتوح - حازم امام - حمزة المثلوثي في خط الدفاع

عبد الله جمعه - امام عاشور - محمد اشرف روقا - يوسف اوباما - اسلام جابر - احمد سيد زيزو - محمد اوناجم - محمود شيكابالا - اشرف بن شرقي - رزاق سيسيه - ماجد هاني في خط الوسط

عمر السعيد - سيف الجزيري في خط الهجوم