/682759/عبدالهادي-القصبي-الزيادة-السكانية-تشكل-خطر-داهم-علي-معظم-دول-العالم

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس منتدي البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مننتى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية يأتي بعد اطلاق الرئيس السيسي المشروع القومي للسكان والتنمية،لتحسين جودة الحياة المصرية، موضحا انه يشارك فى المنتدى 31 دولة عربية وافريقية واسيوية، من الدول التي تهتم بالقضايا السكانية وتدعيم الشباب والمرأة.

دوت الخليج

منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية

وأكد النائب الكتور عبد الهادي القصبي، أن قضية الزيادة السكانية اصبحت تشكل خطرا داهم على معظم دول العالم، وتلتهم كل معدلات التنمية، إضافة إلى إنها تزيد من التحديات لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والمالية، لافتا إلى أن التجربة العالمي فى الزيادة اتلسكانية موضحا، العالم يتضاعف عدده اما عربيا وافريقيا يوجد زيادات رصدتها اجهزة الاحصا.

ولفت رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، أن الدولة المصرية عام 1920بلغت 13 مليون نسمة، موضحا أن العدد زاد عشر اضعاف فى 2022 ليبلغ 103 نسمة، مما يتسبب فى نقص خدمات صحية وتعليمية وامن غذائي، مشددا على ضرورة تضافر كل اجهزة الدولة الرسمية وغير الرسمية لتغيير الوعي الثقافي فى المنطقة بالكامل.

وكان قد الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية، والذى يعقد في مقر مجلس النواب، بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية ، وحضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ومايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة .