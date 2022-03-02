السفير المصرى فى جوبا يلتقى وزير الشباب والرياضة الجنوب سودانى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية فى جوبا، وزير الشباب والرياضة الجنوب سودانى د. "ألبينو بول، حيث تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان الشقيقة فى مجالى الشباب والرياضة.





وأكد السفير المصرى على الأهمية الخاصة التى توليها القيادة السياسية المصرية لتنمية قدرات ومهارات الشباب والعمل على تعزيز انخراطهم فى كافة نواحى الحياة باعتبارهم قاطرة التنمية بالدول، مستعرضا المؤسسات والمبادرات التى دشنتها مصر فى هذا السياق وإمكانية استفادة الشباب بجنوب السودان منها. ومن جانبه، أعرب الوزير د. "ألبينو بول" عن الشكر للجهود المصرية لتعزيز التعاون فى مجالى الشباب والرياضة مع جنوب السودان والتى من بينها توقيع عدد من مذكرات التفاهم العام الماضى لتنظيم أطر التعاون فى المجالين، فضلا عن عقد النسخة الأولى من مؤتمر القاهرة القومى لشباب جنوب السودان، معربا عن التطلع لمواصلة التعاون مع مصر فى المجالين، لاسيما وأن مجتمع جنوب السودان معظمه من الشباب الذين يقع على عاتقهم مسؤولية النهوض بالدولة. كما تباحث الطرفان خلال اللقاء حول عدد من المبادرات والمشروعات التى يمكن تدشينها لتعزيز التعاون فى مجال الرياضة.

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