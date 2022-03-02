افصل واسمع- كثافات بميدان المؤسسة ودائرى المنيب.. وهذه أماكن الانتظار

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، المذاع على "الراديو 9090"، أوضح صابر أن محافظة الإسكندرية تشهد أحجام مرتفعة فى محور قناة السويس عند منطقة كوبرى محرم بك، وعند منطقة سيدى جابر وكفر عبد وجناكليس وميدان الوزارة، حيث يفضل سلوك محور المحمودية لتخفيف الأحجام المرورية من غرب وشرق الإسكندرية.

وأوضح صابر أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى شارع جيهان، لذا يفضل سلوك شارع أحمد ماهر.

وفى محافظة الغربية، أشار محرر الشؤون الأمنية والمرورية، إلى أن هناك بعض الأحجام بشارع المديرية، لذا يفضل سلوك محور طه الحكيم.

وتابع صابر أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية؛ لاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

ونوه إلى وجود بعض الأحجام بشارع المحافظة فى مدينة الزقازيق.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

وفى محافظة القليوبية، قال إن الكثافات المرورية تنحصر فى مناطق ميدان المؤسسة وداخل على الطريق الزراعى، جيث يفضل لكل الخارج من شبرا وداخل على الأقاليم يستخدم كوبرى عرابى وبعدها كوبى تحيا مصر عن طريق محور بنها الحر.

ونوه إلى أن قطاعات الطرق الدائرية ما زالت محاورها تعمل بشكل طبيعى عدا أعلى مناطق المنيب واعلى مناطق الأوتوستراد.

وفى محافظة الجيزة، أشار صابر إلى أن كل القادم من مناطق الكيت كات والمهندسين ومتجه للجيزة والهرم وفيصل، فيفضل سلوك كوبرى الدقى وسلوك شارع الجامعة ثم شارع السودان ثم إلى ميدان الجيزة.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

ونصح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، كل الخارج من القاهرة ومتجه إلى الجيزة يتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وفى محافظة القاهرة، أكد أن الأحجام المرورية مرتفعة فى محور صلاح سالم، لذا يفضل سلوك طريق النصر.

أما خدمة الجراجات الخالية، فنوه إلى أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 351، والعتبة 312، وجراج التحرير 701، والأوبرا 369 مكان خالى.