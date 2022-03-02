عاجل- دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر شعبان

جدة - نرمين السيد - وأكدت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه باستطلاع الهلال تبين أن الجمعة المقبلة 4 مارس الجارى أول أيام شهر شعبان. ووجهت دار الإفتاء المصرية التعنئة للأمة الإسلامية بحلول شهر شعبان واقتراب شهر رمضان المبارك.

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