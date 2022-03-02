/682768/أستاذ-هندسة-الطرق الرئيس-السيسي-يسعى-لـ-تحسين-جودة-الحياة-للمواطن-المصري-بكافة-انحاء-الجمهورية
تحدث أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، عن افتتاحات الرئيس السيسي لعدد من المحاور والمدن، موضحا ان التنمية تحدث في مصر بـ تخطيط مسبق،مضيفا ان المناطق السكانية التي لم يتم تخطيطها ليس من المنطق ان يتم تركهم على نفس الحال، حيث انهم لهم الحق في العيش حياة كريمة.
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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي حي أن ان الوضع سابقا كان بها مناطق غير مخططة بشكل تنموي، ولكن الدولة قررت أن تدخل هذه المناطق للعمل على تغير شكل الحياة فيها وتخطيطها تخطيطا حضاريا، لافتا إلى أنه يتم تم فتح محاور حركة ومرور في الكثير من المناطق غير المخططة من أجل ربطها بكافة محاور الطرق الرئيسية".
أستاذ هندسة الطرق: الرئيس السيسي يسعى لـ تحسين جودة الحياة للمواطن المصري بكافة انحاء الجمهورية
وأكمل أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس أن الرئيس السيسي يسعى لـ تحسين جودة الحياة للمواطن المصري في كافة أنحاء الجمهورية، حيث ان جودة الحياة تعني أن يعيش المواطن في مناخ جيد ومكان يوفر له الخدمات ويتواجد بجانبه محاور مرورية تربطه بكافة الطرق الرئيسية.
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