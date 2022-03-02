محلية النواب تواصل جولاتها الميدانية بالمنيا.. المحافظ: المجمعات الصناعية تخلق بيئة جيدة للاستثمار.. ورئيس اللجنة: تجربة تعيين نواب للمحافظين رائدة وأفرزت قيادات شابة مؤهلة

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دوت الخليج

حيث استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، واللواء تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة للمحافظة.

محافظ المنيا يستقبل وفد محلية النواب لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة

وحضر اللقاء من نواب محافظة المنيا كل من: محمد نشأت العمدة، وسلوى أبو الوفا، توحيد تامر، مجدى ملك، عثمان العمدة، سعودى عبد الرحمن، واللواء إبراهيم المصرى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إيهاب رمزى، أمنية رجب، على بدوى، عثمان المتتصر، أشرف الأحمدى، صابر عبد الحكيم ، محمد مصطفى ،وكذلك هانى عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ.

وتستهدف الزيارة الميدانية للجنة الإدارة المحلية تفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة المنيا، والوقوف على ما يجرى تنفيذه من مشروعات فى المحافظة.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، إن المحافظة تبذل جهودها لتحقيق التنمية والنهوض بالمنيا ومراكزها وقراها، وتنطلق من إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ورحب المحافظ بوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، ووجه الشكر للجنة رئيسا وأعضاء على تعاونها مع السلطة التنفيذية والأجهزة الإدارية والمحافظات والدعم الذي تقدمه اللجنة فى العديد من الملفات، وقال إن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام.

وشهد اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن محافظة المنيا وأبرز معالمها التاريخية والأثرية، ومراكزها ومساحتها وعدد السكان بها، واستعراض ما تم إنجازه من مشروعات فى المحافظة على مدار السنوات الأخيرة منذ عام 2014 حتى الآن.

واستعرض محافظ المنيا، أبرز المشروعات التى تم إنجازها فى الفترة من 2014 حتى 2021 فى مختلف القطاعات، ففى قطاع التعليم تم إنشاء 436 مدرسة بتكلفة مليار 672 مليون جنيه، وإجمالي عدد المدارس 32540 مدرسة بزيادة 436 مدرسة خلال السبع سنوات الأخيرة، وفى إطار مبادرة حياة كريمة يتم إنشاء وإحلال وتجديد 103 مدرسة، من بينها إنشاء 30 مدرسة جديدة، والباقي إحلال وتجديد، ويوجد عجز فى المعلمين 2.213 معلم، وفى التعليم العالي تم إنشاء كلية حقوق، و5 كليات تربية نوعية وهندسة رياض الاطفال التمريض، طب الأسنان، جارى إنشاء الجامعة الأهلية، وجامعة اللوتس،

وتابع القاضي: "فى قطاع الصحة تم إحلال وتجديد 5 مستشفى مركزى بتكلفة 913 مليون جنيه، جارى تطوير 3 مستشفى مركزى أخرى بتكلفة تتجاوز مليار جنيه، مشكلات توقف العمل بعدد 3 مستشفيات، وتم اتخاذ بعض الإجراءات وحل تلك المشكلة، وفى مبادرة حياة كريمة يتم إنشاء مستشفى أبو قرقاص المركزى ومستشفي مغاغة المركزى، وتطوير مستشفيات الحميات والصدر، كما أن إجمالى عدد المتطعمين للقاح 3 مليون و545 و251".

وأشار إلى أنه فى قطاع الإسكان، إنشاء 250 إسكان اجتماعى، وفى تطوير العشوائيات إنشاء 48 عمارة، وفى قطاع ط مياه الشرب والصرف الصحى، 27 مشروع، و5 محطات صرف صحي وتوسعة، وجارى العمل على توسيع 176 مشروع، بتكلفة 3مليار جنيه وبالمشروعات التى تنفذ فى مبادرة حياة كريمة أكثر من 14 مليار جنيه. وأوضح أنه تم الانتهاء من 15 مشروع توصيل الغاز الطبيعي، وجارى التوصيل لبعض المدن مثل العدوة ودير مواس.

و قال اللواء أسامة القاضي، إنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل مركز خدمة المستثمرين، تم إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعدد 68 وحدة صناعية مساحات مختلفة، جارى إنشاء مجمع إنتاج الرخام، وفى قطاع الشرب والصرف الصحى، إنشاء 6 محطات مياه، استكمال شبكات العدوة.

وقال المحافظ: "فى منظومة المتغيرات المكانية وصل لنا من2018 حتى الآن39 ألف و523 متغير, وتفعيل مبادرة صوتك مسموع والاستماع لشكاوى المواطنين، ومبادرات تكنو شكوى وصوتك يهمنا، وفرحهم لذوى الإعاقة، وايد على ايد نعمل، ساعة مع مسئول".

ولفت المحافظ إلى أن محافظة المنيا تأتى فى المركز الأول من المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية، بتتفيذ 504 مشروع باستثمارات 4.2 مليون جنيه، وفى مبادرة مشروعك وفرت 21 ألف مشروع بتكلفة 3 مليار جنيه، متابعا: "غيرنا ثقافة المواطنين من العمل الحكومي إلى القطاع الخاص".

وتحدث المحافظ عن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة المرحلة الأولى والثانية فى المنيا، وتشمل عدد 25 قرية فى المرحلة الأولى، وتضم المبادرة فى المنيا 192 قرية، و757 تابعا، داخل 5 مراكز إدارية (العدوة، مغاغة، أبوقرقاص، ملوى دير مواس)، وتتضمن تنفيذ1841 مشروع فى كافة القطاعات، ونسب التنفيذ وصلت 60% فى بعض المشروعات ومشروعات أخرى وصلت نسبة التنفيذ إلى 100%.

وذكر أن المحافظة شهدت تنفيذ محور سمالوط على نهر النيل بطول 24 كم وعرض 21 مترا وتكلفة 1.872 مليار جنيه، ويربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الزراعى شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوى غربًا عابرًا نهر النيل.

واستعرض محافظ المنيا موقف تقنين أوضاع وضع اليد في المحافظة، موضحا أن عدد الطلبات بلغ 12 ألف و272 طلب تقنين، و966 عقد تقنين تم تحريره، و9818 طلبات جادة، و2454 طلبات غير جادة، وبالنسبة للتصالح في مخالفات البناء، قال إن عدد الطلبات التى قدمت 169 ألف و669 طلب، منها 38344 طلب فى المدن، وعدد 131425 فى القرى، و5439 عدد من حصلوا على نموذج 10، و690 مليون و912 ألف إجمالى المبالغ المحصلة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إقامة المزرعة النموذجية غرب المنيا بتكلفة 37 مليون جنيه، وهى مزرعة نباتية نموذجية مساحتها 25 ألف فدان، تحتوى على مزرعة للإنتاج الحيوانى وعلى مناطق زراعية وحقول تجارب وزراعات تنوع بيولوجى، ضمن المشروع القومى لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، كما تم الانتهاء من إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة بـ 68 وحدة بتكلفة 272 مليون جنيه، حيث سيساهم المجمع فى خلق بيئة جيدة للاستثمار بقطاع الصناعة.

واستعرض المحافظ أهم الإنجازات بقطاع المشروعات الصغيرة، موضحا أن مشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 2.077 مليار جنيه، وفرت 183262 فرصة عمل، والمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية (مشروعك) التابع لوزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع البنوك بقيمة 2.988 مليار جنيه، وفرت 76851 فرصة عمل، ومشروعات صندوق التنمية المحلية بقيمة 11438، ووفرت 1651 فرصة عمل، منها 1540 مشروع للمرأة العاملة.

وفى قطاع الزراعة والطب البيطرى، قال إنه جارى إنشاء المزرعة النموذجية بغرب المنيا، على مساحة 20 ألف فدان، للمحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني المتكامل، وجارى تنفيذ استصلاح مشروع 181 ألف فدان، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 29 مجزر.

وأشار إلى أن محافظة المنيا هى المحافظة الأولى فى تبطين الترع، بطول 742 كيلو متر بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه.

ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش _ أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.

ويرافق الوفد البرلماني فى الزيارة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن الجمل، مدير الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان.

رئيس محلية النواب: تجربة تعيين نواب للمحافظين رائدة وأفرزت قيادات شابة مؤهلة

وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتجربة اختيار وتعيين نواب للمحافظين، وتمكين الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف السجيني، خلال زيارة وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمحافظة المنيا وخلال استقبال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للوفد بديوان عام المحافظة، أن تجربة تعيين نواب للمحافظين تجربة رائدة وأفرزت قيادات شابة مؤهلة علي أعلي درجة وبات الكثير منهم رجال دولة، وفي هذا المجال لابد أن يعود الفضل لأهله ولابد من تقديم الشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه أول من أمن بقدرات الشباب وعمل علي تأهيلهم وتمكينهم، وأن يكونوا صانعي قرار .

وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية داعمة لتلك التجربة، كما ثمن السجيني دور البرلمان المصري الذي سارع في إقرار تشريع لتعيين نواب المحافظين، وثمن التجربة الشابة من قيادات محافظة المنيا.

محلية البرلمان تتفقد عدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية بالمنطقة الصناعية بالمنيا

و تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، ويرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية بالمنطقة الصناعية بالمنيا، حيث تفقد الوفد مصنع المتحدة لتجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية، والذى تبلغ تكلفة رأس المال 100 مليون جنيه بقدرة إنتاجية 10طن يومي، ويصدر المصنع منتجاته لعدد من الدول الأوروبية وأمريكا، وخاصة منتجات البصل والثوم المجفف .

كما تفقد الوفد شركة الفاستون لكربونات الكالسيوم، ويبلغ رأس مال الشركة 180 مليون جنيه وبقدرة إنتاجية 8 طن شهري من خلال 3 خطوط انتاج وتنتج الشركة كربونات الكالسيوم ودورة التلك، وتصدر منتجاتها إلى 16 دولة.

كما تفقد وفد اللجنة شركة جيزة لتنمية الصعيد (الملابس الجاهزة)، التى يبلغ رأس مالها 170 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 450 ألف قطعة شهريا، ويصدر المنتج إلى 18 دولة أوروبية وأمريكا وكندا.

وشهدت الجولة تفقد اللجنة المجمع الصناعي بالمنيا الذي يضم 68 وحدة، منها 9 وحدات بمساحة 800 متر، و49 بمساحة 400 متر، وهى متعددة الأنشطة، وتبلغ تكلفة الإنشاء 272 مليون جنيه، ويبلغ سعر المتر في الوحدة 3944 جنيها، على 10 سنوات، ويستطيع المتقدم للوحدة أن يحصل على قرض تمويل من 10 إلى 15 مليون جنيه لإقامة مشروع، فيما تم تحديد سعر المتر فى الوحدة إلايجار مبلغ 20 جنيه ونصف، والمجمع كامل الترفيق.

كما تفقد وفد اللجنة شركة نيل مصر للاستثمارات الصناعية برأس مال 10 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية 500 كيلو/ساعة من خلال خط إنتاج واحد، لإنتاج"بطاطس نصف مقلية".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اللواء تامر سعيد سكرتير عام المحافظة، اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام مساعد المحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب من مراكز المحافظة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

محلية النواب تتفقد مشروع التطوير الحضارى والعمرانية لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بالمنيا

وتفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مشروع التطوير الحضارى والعمرانية لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بمحافظة المنيا، والمقام على مساحة 41 فدان، ويتكون من 78 عمارة بإجمالي 1872 وحدة سكنية، بخلاف المحال التجارية.

وبدأ العمل فى المشروع في 21 مارس 2021، ومن المقرر أن يتم نهو الأعمال في 1 سبتمبر 2022، وإجمالي عدد السكان المستهدف للسكن فى هذه الوحدات 70488، وأن تكون الكثافة السكانية فيها 187 شخصا للفدان، وتبلغ مساحة العمارة 545 متر، والنسبة المبنية 25.3%، ويضم المشروع مسجد يسع لألف مصلي، بمساحة 1140 متر، وحضانة أطفال مساحة 250 متر، و32 محل تجارى بمساحة 670 متر، كما يضم المجمع السكني مخبز بمساحة 280 متر، و2 ملعب خماسي بمساحة 1600 متر، ومحطة رفع صرف بمساحة 400 متر، وموزع كهربائي على مساحة 400 متر، كما يبلغ إجمالى عدد المصاعد 156 مصعد، 2 مصعد لكل عمارة.

من جانبه، أشاد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمشروع، موجها الشكر للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المشرفة على تنفيذ المشروع، وعلى سرعة الإنجاز، قائلا: "كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وجه بتنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات، فما رأيناه اليوم فى هذا المشروع شئ يدعو للفخر في الحقيقة، من تشييد عمارات على طراز رائع وراقي جدا فى منطقة شعبية".

وطالب السجيني، وزارة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بالإسراع في تنفيذ المأخذ الخاص بمحطة المياه فى المنيا الجديدة . كما أوصت اللجنة وزارتى الأوقاف والآثار بتطوير وترميم وصيانة مسجد على شعراوى الأثرى، المجاور لمشروع تطوير عواصم المحافظات بالمنيا.