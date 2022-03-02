حقيقة تجاهل مروان بابلو قرار منعه من الغناء

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أعلن مروان بابلو مغني الاب عن حفل جديد له خلال شهر مارس الجاري، وذلك بعد قرار منعه من الغناء الذي صدر من نقابة المهن الموسيقية، ولكن وكيل النقابة يعلن الحقيقة.

دوت الخليج يكشف الحقيقة الكاملة وراء تجاهل مروان بابلو قرار وقفه عن الغناء

مروان بابلو يقيم حفله الأول بعد قرار منعه من الغناء

أعلن مغني الراب مروان بابلو عن حفل جديد له، في 18 مارس الجاري بالأسكندرية، وتعد هذه الحفلة الغنائية الأولى للمغني مروان بابلو بعد صدور قرار بمنعه عن الغناء من نقابة المهن الموسيقية.

حقيقة تجاهل مروان بابلو قرار نقابة المهن الموسيقية

تداول الجمهور خبر تجاهل مروان بابلو لقرار نقابة الموسيقيين بمنعه عن الغناء، والذي صدر بعد حفل مروان بابلو الأخير منذ 5 أشهر؛ والتي تغنى فيها مروان يا مروان بدلًا من مولاي يا مولاي، مما وجده الجمهور تعدي من مروان بابلو وغيره على الإبتهالات الدينية، ولكن وكيل نقابة المهن الموسيقية محمد أبو زيد أن مروان بابلو قد قدم أعتذارًا للنقابة وهي قبلته، وهو الآن غير ممنوع من الغناء، ويمكطنه إقامة الحفلات كما يود.

أغنية مروان بابلو الجديدة بربري

تصدر اسم مؤدي الراب مروان بابلو محركات البحث على المواقع الإلكترونية، والسوشيال ميديا بعد صدور الأغنية الجديدة له، التي أطلقها مروان بابلو مساء أمس 1 مارس، والتي حصلت في الساعات الأولى من صدورها على موقع الفيديوهات يوتيوب، أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة، على صفحة مروان بابلو الرسمية على يوتيوب.

مروان بابلو في أحد المراكز التعليمية

أثار مروان بابلو ضجة كبيرة بفيديو ظهر له على الشسوشيال ميديا في نهاية العام الماضي، وهو في داخل أحد المراكز التعليمية، وكان يغطي وجهه لكي لا يحدث شغب، ولك مع معرفة الطلاب هويته وترديد " مروان بابلو يلا يا نجم" أطر أن يكشف وجهه ويأخذ معهم عدد من الصور التذكارية، كما غنى مع الطلاب أغنياته الذين يحبونها ويتعلقون بها.

طلب التلاميذ من مروان بابلو تنزيل تراك غنائي جديد له، وظهرت فرحة عارمة على الطلاب بشكل واضح.