كايزار آيام وفيرو بولي يطرحان ألبوم جديد بعنوان «ذا بيست أوف ذا ميدل إيست»

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دوت الخليج يرصد طرح ألبوم «ذا بيست أوف ذا ميدل إيست».

اسم دبي يتصدر عناوين الألبوم الجديد

وتضمنت عناوين خمسة أغاني من الألبوم اسم دبي، بما في ذلك دبي إكسبو لوف، المستوحاة من فن البوب العربي المعاصر؛ ودبي هاسلا، التي تضم إيقاعات هيب هوب فريدة، فضلًا عن دبي سكايلاين، آخر أغاني الألبوم.

وأعرب الثنائي عن حبهما لدبي من خلال بيان صحفي قال فيه: "منحتنا دبي كل شيء، بدءاً من الحياة الشخصية المميزة وصولاً إلى فرص العمل الاستثنائية والآفاق غير المحدودة، لذلك، قررنا تكريمها من خلال هذا الألبوم بصفته تعبير بسيط عن حبنا وتقديرنا لهذه المدينة الرائعة".

ويشتمل ألبوم ذا بيست أوف ذا ميدل إيست، المكون من سبعة إصدارات موسيقية، على مجموعةً متنوعةً من الأنماط الفنية، بما في ذلك الهيب هوب وموسيقى الرقص وإيقاعات البوب والموسيقى العربية، وتعاون الثنائي خلاله مع أبرز النجوم في دبي، مثل ديبي جاد ودايلر وتومي جاي براونسن.

معلومات حول كايزار آيام وفيرو بولي

يشار إلى كايزار آيام وفيرو بولي يمتلكان فلسفة راقية في العمل وتاريخ طويل من النجاحات في عالم الموسيقى، لذلك من غير المفاجئ أن ينجحا في مواجهة الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة الصحية العالمية في قطاع الموسيقى بهذه الطريقة الاستثنائية.

ونجح كايزار آيام في ابتكار وتصميم الرقصات في مقاطعٍ موسيقية مصوّرة وعروضٍ مسرحية مباشرة لنخبة النجوم في العالم، مثل مادونا وكاتي بيري وبيكسي لوت الذين تولّى آيام مسؤولية اختيار الممثلين المشاركين في أغانيهم المصوّرة. كما يحمل الفنان المميز الرقم القياسي العالمي في تصميم أكبر عرض راقص للروبوتات إلى جانب أسطورة كرة القدم الإنجليزي بيتر كراوتش.

فيما عملت فيرو بولي مع فرقة عالمية جوالة متخصصة بموسيقى الكانتري، قبل أن تنتقل إلى دبي وتتحوّل إلى أحد الأسماء الفنية البارزة على مستوى الإمارات.

إنتاجات الزوجان في فترة كورونا

جدير بالذكر أن الزوجان أطلق برنامج بودكاست وبرنامج تلفزيوني يومي، بالإضافة إلى إنتاج العديد من الإعلانات الموسيقية لوجهات وشركات مختلفة في فترة كورونا.