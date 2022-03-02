/682764/بعنوان-نوستالجيا-إنتهاء-أميرة-سليم-من-تصوير-كليبها-المصري-الفرنسي

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل كليب أميرة سليم الجديد وذلك خلال السطور القادمة.

أغنية جديدة لـ أميرة سليم

انتهت أميرة سليم من تسجيل كليب أغنيتها الجديدة مع والدتها أستاذة البيانو الشهيرة مارسيل متى في شهر يونيو السابق، وقد أختارت أميرة سليم العاصمة الفرنسية «باريس» لتصوير هذا الكليب بالتعاون مع المخرج مدحت سعودي، وكانت تابعو لإنتاج فرنسي لشركة So Freakantastik لصاحبها اوليفيه دليس وهشام عبدالخالق.

وصرحت أميرة سليم، قائلة: منذ ان سجلت الاغنية مع والدتي وانا افكر في تصوير فيديو كليب يعبر عن الاغنية وروحها، وأخترت العمل مع المخرج مدحت سعودي لتقديم هذا الكليب لتجربتي الفنية معه من قبل، من خلال جلسات تصويرالتي جمعتني به، وخبرته في عالم العروض الفنية والمسرحية في فرنسا، وقدرته علي رسم الحركة والايقاع معاً في صورة تعبر عن الحالة التي يعيشها الفنان، ويعبر عنها بصوته اوآلته او حركته. وأردفت أميرة سليم: عند زيارتي الاخيرة لمصر تواصلنا وفكرنا معاً كيف نجسد الروح المصرية في هذا الكليب من خلال فكره الحنين الي الزمن الجميل وجائتنا فكره استعادة روح خان الخليلي، وبالفعل انتهزت فرصة وجودي في القاهرة واتجهت مع فريق عملي لخان الخليلي لاختيار بعض الأزياء والاكسسوارات بالوانها الزاهية وبريقها وشخصيتها المميزة.

تعاون أميرة سليم مع شركة فرنسية

كما تحدثت أميرة سليم عن تعاونها مع الشركة الفرنسية وبالتحديد المخرج والمنتج هشام عبد الخالق، فقالت أميرة: بيننا تعاون فني طويل يسبق هذا الفيديو الكليب بسنوات طويلة، فهشام دائما قادرعلي رؤية ما لا يراه الاخرون، لا يخاف الجديد بل يبحث عنه وعن الحداثة والتميز والقيمة الفنية، ولذلك لم نتردد في التعاون معاً علي تقديم هذا العمل الي النور.

مخرج الكليب مدحت سعودي

وعلى الصعيد الآخر، تكلم المخرج مدحت سعودي عن الكليب، حيث قال: تحمست جدا عندما اقترحت علي السوبرانو أميرة سليم اخراج هذا العمل، الذي يجمع ثلاثة أجيال من الفنانين، جيلها ومشوارها الحافل خارج مصر وداخلها، وجيل والدتها الرائدة مارسيل مني أول أستاذ بيانو مصري وجيل فنان الشعب سيد درويش اعظم الموسيقيين في مصر المعروف بعبقريته وموسيقاه المصرية الأصيلة. أما بشأن فكرة تصوير الكليب في فرنسا وليس بمصر، قال مدحت: كان من المهم اظهار علاقتها بالغربة في بلد الفنون والنور باريس، ومن ناحية اخري ربطها بالنوستالجيا اوالحنين الي زمن اخر، مصر القديمة، مصر الموجودة بخان الخليلي برقتها وشقاوتها ودلعها وجمالها، ومن خلال تجربتي الفنية السابقة مع أميرة في جلسات تصوير فنية سابقة، كنت اعلم جيدا حبها للتفاصيل، وارتباطها بايقاع الصورة واللحن والحركة وإحساسها بالضوء والظل من خلال خبرتها علي المسرح، فكان تعاون فني فريد من نوعه.

منتج الكليب هشام عبد الخالق

كما تحدث المنتج هشام عبد الخالق حول العمل مع السوبرانو أميرة سليم والمخرج مدحت سعودي، حيث قال: ما حمسني لإنتاج هذا الكليب إنها ليست المرة الأولي التي أعمل فيها مع أميرة سليم، فلقد كان التعاون بيننا دائما علي خريطة العمل، فكل ما أفكر في صوت لأفلامي أختار أميرة، فأنا اراها أهم صوت أوبرالي في هذا المجال، فلقد شاركت أميرة بالغناء في فيلمي الوثائقي "هامش في تاريخ الباليه" الذي شارك في العديد من المهرجانات الدولية، ولكن كنت دائما أقدم أميرة بشكل جديد ونتعاون خارج سياق الأفلام، فاستضافتها أخيرا في فيلمنا الوثائقي الجديد "احنا المصريين" عن المصريين في فرنسا"، كما كان من المهم أن نقدم عملا مميزا عن المؤلف الموسيقي الكبير سيد درويش.

منتج الكليب الفرنسي أوليفيه داس

ومن الجدير بالذكر أن المنتج الفرنسي للكليب أوليفيه داس، قد تحث عن فكرة الكليب وتفاصيله، قائلًا: فكرة الكليب كانت مهمة بالنسبة لنا، خاصة وإنها تتناول موسيقي مختلفة، واعجبني فيه فكرة الدمج بين الحضارات فيه مابين فرنسا ومصر، وحالة الحنين لكل ماهو قديم، خاصة بعد أزمة الكورونا أصبحنا في حنين دائما للماضي، وقبل الاتفاق علي الكليب كنا جهزنا الأستوديوهات الخاصة بنا بأحدث المعدات في التصوير والمونتاج والتلوين، وكان من الطبيعي أن نسعد بمشاركتنا في تصوير فيديو كليب أميرة سليم مع المخرج ومدير التصوير مدحت سعودي.