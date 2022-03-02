/682767/محلية-النواب-تتفقد-مشروع-التطوير-الحضارى-والعمرانية-لعواصم-المحافظات-والمدن-الكبرى-بالمنيا

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مشروع التطوير الحضارى والعمرانية لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بمحافظة المنيا، والمقام على مساحة 41 فدان، ويتكون من 78 عمارة بإجمالي 1872 وحدة سكنية، بخلاف المحال التجارية.

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وبدأ العمل فى المشروع في 21 مارس 2021، ومن المقرر أن يتم نهو الأعمال في 1 سبتمبر 2022، وإجمالي عدد السكان المستهدف للسكن فى هذه الوحدات 70488، وأن تكون الكثافة السكانية فيها 187 شخصا للفدان، وتبلغ مساحة العمارة 545 متر، والنسبة المبنية 25.3%، ويضم المشروع مسجد يسع لألف مصلي، بمساحة 1140 متر، وحضانة أطفال مساحة 250 متر، و32 محل تجارى بمساحة 670 متر، كما يضم المجمع السكني مخبز بمساحة 280 متر، و2 ملعب خماسي بمساحة 1600 متر، ومحطة رفع صرف بمساحة 400 متر، وموزع كهربائي على مساحة 400 متر، كما يبلغ إجمالى عدد المصاعد 156 مصعد، 2 مصعد لكل عمارة.

محلية النواب تتفقد مشروع التطوير الحضارى والعمرانية لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بالمنيا

من جانبه، أشاد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمشروع، موجها الشكر للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المشرفة على تنفيذ المشروع، وعلى سرعة الإنجاز، قائلا: "كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وجه بتنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات، فما رأيناه اليوم فى هذا المشروع شئ يدعو للفخر في الحقيقة، من تشييد عمارات على طراز رائع وراقي جدا فى منطقة شعبية".

وطالب السجيني، وزارة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بالإسراع في تنفيذ المأخذ الخاص بمحطة المياه فى المنيا الجديدة .

كما أوصت اللجنة وزارتى الأوقاف والآثار بتطوير وترميم وصيانة مسجد على شعراوى الأثرى، المجاور لمشروع تطوير عواصم المحافظات بالمنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اللواء تامر سعيد سكرتير عام المحافظة، اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام مساعد المحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب من مراكز المحافظة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش _ أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.

ويرافق الوفد البرلماني فى الزيارة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن الجمل، مدير الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان.

ورافق نواب محافظة المنيا المحافظ ووفد اللجنة، وهم: محمد نشأت العمدة، وسلوى أبو الوفا، توحيد تامر، مجدى ملك، عثمان العمدة، سعودى عبد الرحمن، واللواء إبراهيم المصرى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إيهاب رمزى، أمنية رجب، على بدوى، عثمان المنتصر، أشرف الأحمدى، صابر عبد الحكيم ، محمد مصطفى وحسام أبو زيد، وكذلك هانى عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ.