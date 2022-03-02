/682769/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تلتقي-سفير-الدنمارك-بالقاهرة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفند أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة، وعدد من الممثلين الدبلوماسيين بالسفارة.

دوت الخليج

وفد تنسيقيىة شباب الأحزاب يلتقي سفير الدنمارك بالقاهرة

و تناول الجانبان خلال اللقاء كافة أوجه العلاقات الثنائية بين البلديّن، فضلًا عن مناقشة آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي التي تهم الدولتيّن، خاصة قضايا المناخ وحقوق الإنسان.

ومن جانبه أكد " السفير الدنماركي " على أهمية الدور المصري في حفظ أمن المنطقة، وكذلك أهمية تعزيز السياحة بين البلدين لتبادل الخبرات والثقافات. و في ذات السياق أشار وفد التنسيقية إلى أهمية التعاون وتبادل الخبرات في مختلف الملفات والمجالات، كما أكدوا على أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التغيرات المناخية وتضخ استثمارات ضخمة نحو التحول الأخضر.

وفي ختام اللقاء، أهدي وفد التنسيقية درع " التنسيقية " للسفير تقديرًا له ولجهوده وحرصه علي التعاون بين البلدين . ضم وفد التنسيقية، كل من النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمود القط أمين سر لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.