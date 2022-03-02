بعد انفصالها للمرة الثانية.. 5 أسباب جعلت من منة عرفة تريند

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دوت الخليج يكشف 5 أسباب جعلت منة عرفة تتصدر التريند

ظهور منة عرفة شابة للجمهور بشكل مفاجئ

أولًا عرفت الفنانة منة عرفة منذ طفولتها بمشاركتها في عدة أفلام أبرزها "مطب صناعي" مع الفنان احمد حلمي و"القاصرات" مع الفنان الكبير صلاح السعدني وبعدها اختفت عن الساحة الفنية في فترة المراهقة.

وعادت منة عرفة لتثير الجدل بعد غيابها 6 سنوات، بسبب صورها الجريئة وتغير ملامحها كما عادت لتقديم الأدوار الرومانسية، حيث شاركت في بطولة مسلسل "ليالينا 80" برفقة غادة عادل وإياد نصار ومؤخرًا شاركت محمد أنور في بطولة مسلسل "إسعاف يونس".

ظهور منة عرفة بالمايوه

ثانيًَا أثارت منة الجدل بسبب صورها بالمايوه وجرأتها مما عرضها لانتقادات كثيرة وكانت تمسك بالسيجارة في صورتها أثناء عطلتها الصيفية وتصدرت بها التريند.

ارتباط منة عرفة باليوتيوبر علي غزلان

وثالثًا قصة ارتباطها باليوتيوبر على غزلان، حيث تداولا صورهما معًا على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن في أول ظهور تلفزيوني لها بعد الارتباط نفت الأمر في تصريحات صحفية لها.

زواج منة عرفة من محمود المهدي

وتصدرت التريند مرة أخرى في 2021 عندما كشفت تفاصيل ارتباطها رسميا بالفنان محمود المهدي، وعقد قرانهما ولكن حدث الانفصال بسبب أزمتها ومشاهدها مع الفنان محمد نجاتي.

وكتب محمود المهدي وقتها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: "الناس اللى بتتصل وتسأل خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كراجل شرقي صعيدي، فيه حاجات مش هتنفع معايا".

وأضاف: "هتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقاءها في الوسط الفني، فأكيد مش هقف في دا، وربنا يكرمها في المجال الفني، وتوصل أعلى حاجة فيه"، ومن جانبه الفنان محمد نجاتي هاجم زوج منة عرفة وقتها وأشار إلى احترامه لرغبة منة في عدم لمسها بالمشاهد.

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انفصال منة عرفة وزوجها

وبعد أيام تم الصلح بينهما، وكتبت منة عرفة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "أشعر بالنعمة"، وعلق زوجها قائلًا: "شكرا لكل واحد حاول يكون وصلة خير في حياتي وأمي وإخواني وأصحابي وأهلي والناس".

وعادت مؤخرًا منة عرفة تتصدر التريند بجوجل بسبب تصريحاتها عن الفنانة إلهام شاهين ورد الأخيرة عليها ومهاجمة المهدي وإهانته للفنانة إلهام شاهين والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ثم أعلن انفصاله للمرة الثانية عن منة.