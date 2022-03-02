/682771/رياضة- النواب-توصي-برفع-نسبة-أرباح-المرأة- المشاركة-في-معارض-وزارة-الرياضة- من-10-الي-30

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، معرض نادي الفتيات والمرأة والطلائع المقام بمركز شباب سوهاج ، وذلك في اطار دور اللجنة لتشجيعهن علي المشاركة في المشروعات الصغيرة .

دوت الخليج

رياضة النواب تتفقد معرض نادي الفتيات والمرأة والطلائع بمركز شباب سوهاج

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمحافظة سوهاج ، للوقوف علي المشكلات التي تواجه مراكز الشباب ، بناء علي طلبات الاحاطة الني تقدم بها النائب محمد لبيب .

واستمع وفد لجنة الشباب ، الي السيدات والطلائع المشاركين في المعرض ، واللاتي طالبن برفع النسبة اللاتي يحصلن عليها نظير بيع منتجاتهم في المعارض التي تقيمهما وزارة الشباب ، حيث يحصلن علي نسبة 10٪؜ من قيمة المنتجات .

من جانبه أوصي الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، وزارة الرياضة بتعديل لائحة مشروعات الفتيات ، لتصل النسبة التي تحصلن عليها إلي 30% بدلا من النسبة المقررة حاليا ، قائلا :" رغم ان الوزارة هي التي تدفع تكلفة الخدمات ولكن يجب زيادة النسبة للمشاركات في المعارض ".

كما أوصي رئيس لجنة الشباب بحصول الطلائع علي نفس النسبة التي تصل الي 30% مقابل بيع منتجاتهن ، خاصة انهم لا يحصلن علي أي مقابل مادي نظير ذلك .

وفي السياق ذاته تفقدت لجنة الشباب ، المشروع القومي لرياضة المرأة والذي أطلقته وزارة الشباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ، لتشجيع السيدات علي ممارسة الرياضة .

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، ، إن الدولة المصرية وفي ظل الجمهورية الجديدة وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي القيادة السياسية اهتماما خاصا، عبر توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة لكل أفراد وفئات المجتمع المصري.

وحرصت سيدات سوهاج اللاتي شاركن في المشروع القومي لرياضة ، المرأة علي رفع لافتات شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، علي ما يقدمه للمرأة المصرية .

ويضم وفد لجنة الشباب، كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة وتامر الجيزاوي وعماد سعيد بالامانة العامة لمجلس النواب .