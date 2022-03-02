/682773/من-داخل-صالة-الألعاب-الرياضية-أحمد-العوضي-يستعد-لفيلم-البلدوزر

يستعد الفنان المصري أحمد العوضي لتصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «البلدوزر»، وهو أول فيلم مصري عن رياضة الـ «MMA»، و يعكف حاليًا على التواجد الدائم في صالات الألعاب الرياضية من أجل ممارسة مجموعة من الألعاب الرياضية والقتالية اللازمة لشخصيته بالفيلم.

دوت الخليج يرصد استعدادات الفنان أحمد العوضي لفيلم «البلدوزر».

أحمد العوضي يمارس الألعاب القتالية

شارك العوضي جمهوره استعدادته لدوره في الفيم، حيث نشر مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر فيه من داخل صالة الألعاب وهو يتدرب على لعبة «MMA».

وعلق عليه مشوقًا جمهوره: "الاستعدادات لفيلم البلدوزر.. أول فيلم مصري عن الـ MMA".

شخية أحمد العوضي في فيلم «البلدوزر»

ويجسد الفنان أحمد العوضى ضمن أحداث الفيلم شخصية ملاكم يمارس رياضة MMA, و هي فنون قتالية مختلطة تتكون من العديد من الفنون القتالية المختلفة مثل الملاكمة، المواي تاي, الجيو جيتسو و المصارعة.

فيلم البلدوزر بطولة الفنان أحمد العوضي، ونخبة من النجوم الجاري التعاقد معهم من أجل الإعلان عن بدء التصوير.

قصة فيلم «البلدوزر»

تدور قصة فيلم البلدوزر في إطار اجتماعي أكشن، وحاليا الفيلم في مرحلة الكتابة، وتقوم الشركة المنتجة للعمل في الوقت الحالي بترشيح النجوم المشاركين في البطولة من أجل انطلاق التصوير.

على الصعيد الآخر، فاجأ الفنان المصري أحمد العوضي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بطرح أغنية جديدة لها بمناسبة عيد ميلادها، بصوت المطرب عمر كمال.

أحمد العوضي يهدي ياسمين عبد العزيز أغنية في عيد ميلادها

وتجاوز عدد مشاهدات أغنية «بحبك» التي أهداها الفنان المصري أحمد العوضي لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها، بصوت المطرب عمر كمال مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من إصدار كليب الأغنية عبر موقع يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية:

بحبك كلمة توصف إيه في إحساسي يا أغلى الناس يا ست الكل تاج راسي ده أنا لو عنك أتكلم سنين وسنين يعدي العمر وأنا بوصف في إحساسي بحبك إيه بحبك كلمة توصف إيه في إحساسي يا أغلى الناس يا ست الكل تاج راسي ده أنا لو عنك أتكلم سنين وسنين يعدي العمر وأنا بوصف في إحساسي وأنا لو عليّ لأجيب لك من القمر حتة وأجيب لك من النجوم ستة وفوقهم روحي وعيني.

آخر أعمال أحمد العوضي

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي مسلسل «اللي ملوش كبير»، الذي عُرض خلال الماراثون الرمضاني المنصرم، بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد، محمود حافظ، بدرية طلبة، عايدة رياض، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.