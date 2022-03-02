/682776/برلمانية-الشعب-الجمهوري-تشيد-بمنتدى-البرلمانيين-العرب-للسكان-والتنمية-تناول-أهمية-القضية-السكانية-على-مستوى-العالم

أشاد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بالاجتماع الإقليمى السنوى لمنتدى البرلمانيين العرب للتنمية والإسكان، الذي عقد اليوم الاربعاء فى مقر مجلس النواب المصري، موضحا ان الاجتماع يهدف لتقديم توصيات تعمل على حل المشكلة السكانية بالنسبة للدول العربية والافريقية، لافتا إلي انها تتسبب فى فى وجود تحديات فى القطاع الصحي والتعليمي ومستوى الخدمات العامة التي يحصل عليها الفربد.

دوت الخليج

منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، تان المنتدى يتبني النظرة والادارة الاستراتيجية الاستشرافية لقضية السكان والتنمية من خلال إعداد خطط استراتيجية سكانية وطنية مستدامة على مستوى الدول، لافتا إلى الأخذ في الاعتبار علاقة السكان بالموارد والمتغيرات والتطورات المحلية والخارجية المؤثرة بما فيها التطورات الرقمية.

واضح النائب محمد صلاح أبو هميلة أن المنتدي يهدف لتوفير أجهزة متخصصة مسئولة عن إدارة الاستراتيجية السكانية وتقييم بصورة دورية بالمشاركة مع كافة الأطراف المجتمعية المعنية، بالإضافة إلى معاهد ومراكز تضمين البعد السكاني وبرامجه في استراتيجيات وخطط كافة وثائق التنمية المستدامة الوطنية، في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ۰۲۰۳۰/، من خلال تبنى أدوات ومنصات تواصل مجتمعي مبتكرة لتعزيز الوعي بالأبعاد التنموية للقضية والجغرافي، فضلا عن ضمان المشاركة والشمول المجتمعي والجغرافي في سياسات وبرامج الاستراتيجية بناء وتطوير قواعد البيانات ونظم المعلومات والمراصد السكانية لدعم الاستراتيجية السكانية، و وطرح خيارات ومسارات بديلة للمخطط ومتخذ القرار.