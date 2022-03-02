موعد عودة طارق حامد للمشاركة مع الزمالك

يغيب طارق حامد عن مواجهة فيوتشر أمام الزمالك اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأستمر غياب طارق حامد الفترة الأخير عن المشاركة مع الزمالك بسبب الإصابة التي يعاني منها بسبب كدمة قوية في الركبة، قبل أن يخرج اللاعب ويؤكد أن إصابتهخ معقده وليست كدمة وأن تشخيصها إصابة أخرى.

وعاد اللاعب مؤخراً للمشاركة مع الزمالك في التدريبات أول أمس، حيث شارك في المران بالجري بالكره والجري حول الملعب، في أول إستعداداته، لعودته للمشاركة مع الزمالك مره أخرى.

وسيكون طارق حامد متاح وجاهز للمشاركة مع القلعة البيضاء، ابتداء من مباراة الجونة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في أول المباريات تحت قيادة أسامة نبيه، من أجل السعي والاقتراب نحو مقدمة الدوري، الذي يعتلي الأهلي صدارته في الوقت الحالي.

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر اليوم

محمد أبو جبل - عواد في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش- محمد عبد الشافي - احمد فتوح - حازم امام - حمزة المثلوثي في خط الدفاع

عبد الله جمعه - امام عاشور - محمد اشرف روقا - يوسف اوباما - اسلام جابر - احمد سيد زيزو - محمد اوناجم - محمود شيكابالا - اشرف بن شرقي - رزاق سيسيه - ماجد هاني في خط الوسط

عمر السعيد - سيف الجزيري في خط الهجوم

قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك

تعيين أحمد مرتضى منصور عضو المجلس متحدثاً رسمياً للنادي.

تكليف علاء مقلد عضو المجلس بمهام المدير التنفيذي للنادي لحين تعيين مدير تنفيذي.

تعيين أحمد جلال ابراهيم رئيسا للجنة القانونية واللجنة الرياضية بالنادي.

تعيين أحمد عادل عبد الفتاح رئيسا لجهاز كرة السلة.

تعيين حمادة أنور رئيسا للجهاز الإداري لجميع الألعاب الجماعية فيما عدا قطاع كرة القدم.

ويسعي نادي الزمالك حصد الثلاث نقاط من نظيرة فيوتشر، بعد تصدر غريمة التقليدي النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق الجونة المركز العاشر برصيد 14 نقطة.