سفارة مصر فى بوخارست: رومانيا توفر حافلات مجانية لنقل القادمين من أوكرانيا

قررت السلطات الرومانية توفير حافلات مجانية لنقل القادمين من أوكرانيا من نقاط الدخول علي الحدود، ذلك بحسب ما اكدته سفارة مصر لدى بوخارست، مناشدة المواطنين المصريين استقلال الحافلات المتجهة إلى العاصمة بوخارست. ودعت السفارة المواطنين القادمين إلي نقطة الحدود الرومانية Siret التواصل مع أحمد شرف - متطوع مصري في مدينة SIRET.

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