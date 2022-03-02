أبو جبل فى حراسة المرمى وروقا بجوار أوباما فى وسط ملعب الزمالك أمام فيوتشر

أعلن الجهاز الفني للزمالك عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة فيوتشر المقرر لها بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-
محمد أبو جبل فى حراسة المرمى
فى الدفاع.. محمد عبد الشافى، محمد عبد الغنى، محمود علاء، حمزة المثلوثى
فى الوسط.. محمد أشرف روقا، ويوسف أوباما
أمامهم.. أشرف بن شرقى، محمود شيكابالا، أحمد سيد زيزو
فى الهجوم.. سيف الدين الجزيرى
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:- محمد عواد - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - إمام عاشور - إسلام جابر - رزاق سيسيه -عمر السعيد.
ويقود الفريق في مباراة فيوتشر أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد في أول مباراة لهما بعد فسخ التعاقد بالتراضي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق.
ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 19 نقطة بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 6 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 9.
ويحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9.
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