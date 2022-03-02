/682784/اللواء-طارق-نصير-الرئيس-السيسي-يسعى-الي-تحقق-التنمية-الشاملة-والخروج-من-الوادي-الضيق

أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم للعديد من المشروعات القومية بنطاق القاهرة الكبرى فى قطاعي الرياضة والطرق والإسكان بمدينة 6 أكتوبر يعكس حرص الدولة على التنمية الشاملة في كل ربوع مصر.

دوت الخليج

أكد اللواء طارق نصير، أن الدولة المصرية حريصة على تطوير البنية التحتية بما يزيد من جذب الاستثمارات الاجنبية في مصر وتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعى.

اللواء طارق نصير: الرئيس السيسي يسعى الي تحقق التنمية الشاملة والخروج من الوادي الضيق

وأشار اللواء طارق نصي،ر في بيان له اليوم، إلي أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم وهو يسعى الي تغيير خرىطة مصر الاستثمارية والصناعة والسياحية بهدف ربط مخططات التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة والخروج من الوادي الضيق بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وهي خطوة هامة نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن التنمية المستدامة والتعمير لن تتحقق الي من خلال طرق ممهدة وربط محافظات مصر المختلفة ببعضها كونها أحد أهم شرايين التنمية في مصر.

وأضاف وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن الشعب المصري يدرك ما تقوم بة الدولة المصرية من انجاذات على أرض الواقع ويطالبكم يا سيادة الرئيس الاستمرار في في بناء الجمهورية الجديدة.